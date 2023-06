Pyur als Marke von Tele Columbus bietet Tarife für Kabel-Internet und Kabel-TV oft mit Rabatt an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger Router. Wir sammeln alle Aktionen.

Pyur ist die Marke des Kabel-Internet- und Kabel-TV-Netz­betrei­bers Tele Columbus, der in mehreren deut­schen Regionen Haus­halte mit Fern­sehen und Breit­band-Internet versorgt.

Aktionen bei Pyur

Logo: Pyur Pyur bietet seine Tarife für Neukunden immer wieder mit Rabatt­aktionen an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger bezie­hungs­weise komplett subven­tio­nierter Router. Auf dieser Über­sicht sammeln wir alle Aktionen der vergan­genen Monate in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge.

20. Juni: Redu­zierte Grund­gebühr, mehr Band­breite

Pyur passt seine Inter­net­tarife an und verkündet: Fest­netz ist inklu­sive, auch die Band­breiten werden ange­passt. So ersetzt beispiels­weise der 50-MBit/s-Tarif den 20-MBit/s-Tarif und der 250-MBit/s-Tarif ersetzt den 200-MBit/s-Tarif. Die Inter­net­tarife inklu­sive Fest­netz Pure Surf Speed (50 MBit/s) und Pure Surf Speed (250 MBit/s) sind in den ersten 12 Monaten der zwei­jäh­rigen Vertrags­lauf­zeit mit jeweils 19,99 Euro pro Monat güns­tiger. Ab dem 13. Monat der Lauf­zeit steigen die monat­lichen Grund­gebühren auf 29,99 Euro (50 MBit/s) bzw. 34,99 Euro (250 MBit/s). Die Tarife Pure Speed 400 (MBit/s) und Pure Speed 1000 (MBit/s) kosten dauer­haft jeweils 34,99 Euro pro Monat.

Die Preise für die Kombi-Tarife mit HD-Fern­sehen (bis zu 94 TV-Sender) liegen bei 19,99 Euro (ab dem 13. Monat 39,99 Euro) pro Monat für den Tarif mit 50 MBit/s, 19,99 Euro (ab dem 13. Monat 44,99 Euro) für den 250-MBit/s-Tarif und bei dauer­haft jeweils 44,99 Euro pro Monat für die Kombi-Tarife mit 400 MBit/s und 1000 MBit/s.

Kunden unter 29 Jahren zahlen für Internet inklu­sive Fest­netz 19,99 Euro (Pure Speed 100 MBit/s Young) oder 24,99 Euro pro Monat (Pure Speed 250 MBit/s Young),

31. Mai: Frei-Monate und Grund­gebühr-Rabatte

Nach Ablauf der vorigen Aktion hat Pyur eine neue Rabatt­aktion gestartet, die bis zum 19. Juni läuft. Nun kommt es darauf an, welcher Tarif gebucht wird. Beim Internet-Tarif mit 1 GBit/s ist die Grund­gebühr dauer­haft 40 Prozent güns­tiger, beim Internet-Tarif mit 400/500 MBit/s ist die Grund­gebühr dauer­haft 25 Prozent güns­tiger. Bei den Internet-Tarifen mit 20 MBit/s und 200 MBit/s wird 10 Monate keine Grund­gebühr verlangt, anschlie­ßend fällt die regu­läre Grund­gebühr an. Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen nur in den ersten sechs Monaten enthalten.

Bei den Kombi­tarifen wird in allen Geschwin­dig­keits­stufen 10 Monate keine Grund­gebühr berechnet, anschlie­ßend fällt die regu­läre Grund­gebühr an. Ab 200 MBit/s ist eine FRITZ!Box dauer­haft ohne Aufpreis enthalten, beim Kombi-Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten.

25. Mai: Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr bis zum 5. Juni

Pyur verlän­gert die vorige Aktion nun nach eigenen Angaben letzt­malig: Bei Bestel­lung bis zum 5. Juni wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 200 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, beim Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

27. April: Weiter Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur verlän­gert die vorige Aktion: Bei Bestel­lung bis zum 30. Mai wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 200 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, beim Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

7. April: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur hat eine Oster-Aktion gestartet: Bei Bestel­lung bis zum 12. April wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 400 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, bei den Tarifen mit 20 MBit/s und 200 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

3. April: Dauer-Rabatt für junge Menschen

Ab sofort bietet Pyur Internet-Young-Tarife mit einem dauer­haften Rabatt an. Auf den Tarif Internet 200 MBit/s wird dauer­haft ein Rabatt von 33 Prozent gewährt. Er kostet monat­lich dauer­haft 22,11 Euro statt 33 Euro. Und auf den Tarif Internet 400/500 MBit/s gewährt Pyur dauer­haft 40 Prozent Rabatt. Die Grund­gebühr beträgt also 26,40 Euro pro Monat statt 44 Euro. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Eine FRITZ!Box kann für die ersten sechs Monate ohne Aufpreis hinzu­gebucht werden, anschlie­ßend kostet sie 3 Euro monat­lich extra:

8. Februar: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur verlän­gert erneut die vorige Aktion in verän­derter Form für kurze Zeit: Bei Bestel­lung wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist nun aller­dings bei allen Internet- und Kombi-Tarifen nur noch in den ersten sechs Monaten im Preis enthalten:

1. Februar: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur verlän­gert die vorige Aktion erneut in verän­derter Form: Bei Bestel­lung bis einschließ­lich 7. Februar wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist nun aller­dings ledig­lich bei den Tarifen mit 1000 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, bei den Internet- und Kombi-Tarifen unter 1000 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

25. Januar: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur verlän­gert die vorige Aktion in verän­derter Form: Bei Bestel­lung bis einschließ­lich 31. Januar wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist nun aller­dings ledig­lich bei den Tarifen ab 400 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, bei den Internet- und Kombi-Tarifen unter 400 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

17. Januar: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Bei Bestel­lung ab heute bis einschließ­lich 24. Januar wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist dauer­haft im Preis enthalten, bei den Internet- und Kombi-Tarifen mit 20 MBit/s aller­dings nur in den ersten sechs Monaten. Die aktu­ellen Ange­bote gelten nicht nur für Neukunden, auch TV-Bestands­kunden können diese in Anspruch nehmen:

11. Januar: Internet-Tarife ab 200 MBit/s dauer­haft güns­tiger

Im Rahmen einer Rabatt-Aktion werden die monat­lichen Grund­gebühren einiger Pyur-Internet-Tarife über die gesamte Vertrags­lauf­zeit um 33 Prozent im Preis redu­ziert. Konkret geht es um die Internet-Tarife Pure Speed 200 (22,11 Euro statt 33 Euro pro Monat), Pure Speed 400/500 (29,48 Euro statt 44 Euro pro Monat) und Pure Speed 1000 (36,85 Euro statt 55 Euro pro Monat).

Die Kombi-Tarife kosten in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr und ab dem siebten Monat jeweils die regu­läre Grund­gebühr ohne Rabatt. Die Aktion ist befristet bis zum 16. Januar.

4. Januar: Internet- und Kombi­tarife "10 Monate gratis"

Bis einschließ­lich 9. Januar gibt es bei Pyur "10 Monate Gratis" auf die Internet- und Kombi­tarife ab 200 MBit/s, also auch für die Tarife mit 400 MBit/s und 1000 MBit/s. Zudem gibt es bei Abschluss eines Internet- oder Kombi­tarifs eine Fritz!Box ohne weitere Kosten dazu.

27. Dezember: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Bei Bestel­lung ab heute bis einschließ­lich 31. Dezember wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box kann bei den Internet-Tarifen kosten­pflichtig hinzu­gebucht werden, für diese fällt in den ersten sechs Monaten keine Gebühr an. Bei den Kombi-Tarifen ist die FRITZ!Box im Preis enthalten:

15. Dezember: Internet-Tarife ab 200 MBit/s dauer­haft güns­tiger

Im Rahmen einer Weih­nachts-Aktion werden die monat­lichen Grund­gebühren einiger Pyur-Internet-Tarife über die gesamte Vertrags­lauf­zeit um 25 Prozent im Preis redu­ziert. Konkret geht es um die Internet-Tarife Pure Speed 200 (24,75 Euro statt 33 Euro pro Monat), Pure Speed 400/500 (33 Euro statt 44 Euro pro Monat) und Pure Speed 1000 (41,25 Euro statt 55 Euro pro Monat).

Der Internet-Tarif mit 20 MBit/s ist nicht Bestand­teil der Aktion. Diese ist befristet bis zum 19. Dezember.

30. November: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Bei Bestel­lung ab heute bis einschließ­lich 6. Dezember wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box kann bei den Internet-Tarifen kosten­pflichtig hinzu­gebucht werden, für diese fällt in den ersten sechs Monaten keine Gebühr an. Bei den Kombi-Tarifen ist die FRITZ!Box im Preis enthalten:

29. November: HDTV-Paket 6 Monate ohne Grund­gebühr testen

Wer bei Pyur einen Basis-TV-Anschluss hat (entweder als Einzel­nut­zer­ver­trag oder in den Miet­neben­kosten enthalten), kann aktuell die TV-Pakete HDTV und HDTV Premium sechs Monate ohne Grund­gebühr testen und danach bei Nicht­gefallen auch wieder kündigen. Im HDTV-Tarif sind akti­ons­weise die fünf Pay-TV-Sender Auto Motor Sport Channel, Fast&Fun Box HD, Heimat-Kanal, Marco Polo TV und mezzo live HD ohne Aufpreis enthalten:

21. November: Internet-Tarife ab 200 MBit/s dauer­haft güns­tiger

Im Rahmen einer Black-Friday-Aktion werden die monat­lichen Grund­gebühren einiger Pyur-Internet-Tarife bei Bestel­lung bis einschließ­lich 29. November über die gesamte Vertrags­lauf­zeit um 40 Prozent im Preis redu­ziert. Konkret geht es um die Internet-Tarife Pure Speed 200 (19,80 Euro statt 33 Euro pro Monat), Pure Speed 400/500 (26,40 Euro statt 44 Euro pro Monat) und Pure Speed 1000 (33 Euro statt 55 Euro pro Monat).

Die Kombi-Tarife kosten weiterhin in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr und ab dem siebten Monat jeweils die regu­läre Grund­gebühr ohne Rabatt.

15. November: HDTV-Paket 6 Monate ohne Grund­gebühr testen

Wer bei Pyur einen Basis-TV-Anschluss hat (entweder als Einzel­nut­zer­ver­trag oder in den Miet­neben­kosten enthalten), kann aktuell die TV-Pakete HDTV und HDTV Premium sechs Monate ohne Grund­gebühr testen und danach bei Nicht­gefallen auch wieder kündigen. Im HDTV-Tarif sind akti­ons­weise die fünf Pay-TV-Sender Auto Motor Sport Channel, Fast&Fun Box HD, Heimat-Kanal, Marco Polo TV und mezzo live HD ohne Aufpreis enthalten:

14. November: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es im Rahmen der Herbst-Kampagne weiterhin für 10 Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 20. November erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

8. November: Internet-Tarife ab 200 MBit/s dauer­haft güns­tiger

Im Rahmen einer ähnli­chen Aktion wie im September und Oktober werden die monat­lichen Grund­gebühren einiger Pyur-Internet-Tarife über die gesamte Vertrags­lauf­zeit um 33 Prozent im Preis redu­ziert. Konkret geht es um die Internet-Tarife Pure Speed 200 (22,11 Euro statt 33 Euro pro Monat), Pure Speed 400/500 (29,48 Euro statt 44 Euro pro Monat) und Pure Speed 1000 (36,85 Euro statt 55 Euro pro Monat).

Der Internet-Tarif mit 20 MBit/s und die Kombi-Tarife kosten in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr und ab dem siebten Monat jeweils die regu­läre Grund­gebühr ohne Rabatt. Die Aktion ist befristet bis zum 13. November.

