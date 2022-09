Pyur als Marke von Tele Columbus bietet Tarife für Kabel-Internet und Kabel-TV oft mit Rabatt an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger Router. Wir sammeln alle Aktionen.

Logo: Pyur Pyur ist die Marke des Kabel-Internet- und Kabel-TV-Netz­betrei­bers Tele Columbus, der in mehreren deut­schen Regionen Haus­halte mit Fern­sehen und Breit­band-Internet versorgt.

Logo: Pyur Pyur bietet seine Tarife für Neukunden immer wieder mit Rabatt­aktionen an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger bezie­hungs­weise komplett subven­tio­nierter Router. Auf dieser Über­sicht sammeln wir alle Aktionen der vergan­genen Monate in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge.

20. September: Basis-TV-Paket mit 94 TV-Sendern zum Internet-Tarif

Die Internet- und Kombi-Tarife gibt es im Rahmen der Herbst-Kampagne weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Bis einschließ­lich 29. September bekommen Neukunden bei Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts zusätz­lich einen Basis-TV-Anschluss ohne Aufpreis. Das Basis-TV-Paket beinhaltet bis zu 94 TV-Sender, davon 42 öffent­lich-recht­liche HD-Sender.

13. September: Internet- und Kombi-Tarife 6 Monate ohne Grund­gebühr

Nach Auslaufen der Aktion zum 5. Geburtstag von Pyur wird ab heute im Rahmen der Herbst-Kampagne für alle neu bestellten Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box kann kosten­pflichtig hinzu­gebucht werden, für diese fällt in den ersten sechs Monaten keine Gebühr an:

30. August: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Zu seinem 5. Geburtstag startet Pyur eine neue Aktion: Bei Bestel­lung vom 30. August bis einschließ­lich 12. September wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box kann kosten­pflichtig hinzu­gebucht werden, für diese fällt in den ersten sechs Monaten keine Gebühr an:

23. August: Basis-TV-Paket mit 94 TV-Sendern zum Internet-Tarif

Die Internet- und Kombi-Tarife gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Bis einschließ­lich 30. August bekommen Neukunden bei Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts zusätz­lich einen Basis-TV-Anschluss ohne Aufpreis. Das Basis-TV-Paket beinhaltet bis zu 94 TV-Sender, davon 42 öffent­lich-recht­liche HD-Sender.

9. August: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es im Rahmen der Sommer-Kampagne weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 15. August erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

2. August: Basis-TV-Paket mit 94 TV-Sendern zum Internet-Tarif

Pyur wieder­holt die am 20. Juli gestar­tete Aktion: Bis einschließ­lich 8. August bekommen Neukunden bei Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts zusätz­lich einen Basis-TV-Anschluss ohne Aufpreis. Das Basis-TV-Paket beinhaltet bis zu 94 TV-Sender, davon 42 öffent­lich-recht­liche HD-Sender. Die Internet- und Kombi-Tarife gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr.

20. Juli: Basis-TV-Paket mit 94 TV-Sendern zum Internet-Tarif

Die Internet- und Kombi-Tarife gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Bis einschließ­lich 25. Juli bekommen Neukunden bei Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts zusätz­lich einen Basis-TV-Anschluss ohne Aufpreis. Das Basis-TV-Paket beinhaltet bis zu 94 TV-Sender, davon 42 öffent­lich-recht­liche HD-Sender.

12. Juli: 50 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr der ersten 12 Monate

Bis zum 12. September gibt es im Rahmen einer Pyur-Aktion 50 Prozent Rabatt auf alle Internet- und Kombi­tarife (Internet, TV und Fest­netz). Der Rabatt wird auf die ersten zwölf Monate der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit ange­wendet. Ab dem 13. Monat steigt der monat­liche Preis wieder auf die regulär fest­gesetzte Grund­gebühr.

Der Internet-Tarif Pure Speed 200 beispiels­weise kostet regulär 33 Euro pro Monat. Gemäß der Aktion wird die Grund­gebühr auf 16,50 Euro pro Monat im ersten Jahr der Vertrags­lauf­zeit redu­ziert. So ist es auch beim Kombi-Tarif 400/500, bei dem die monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 60 Euro erst ab dem 13. Monat der Vertrags­lauf­zeit anfällt. In den ersten zwölf Monaten sind die Kosten auf 30 Euro monat­lich rabat­tiert.

5. Juli: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin noch bis zum 11. Juli für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 11. Juli erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

28. Juni: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif mit 200 MBit/s

Die Ange­bote im Rahmen der Aktion für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 4. Juli erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet- und Kombi-Tarifs mit 200 MBit/s. Bei allen anderen Tarifen kostet der Router in den ersten sechs Monaten nichts und ab dem 7. Monat 3 Euro zusätz­lich:

22. Juni: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 400 MBit/s

Die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 27. Juni erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 400 MBit/s aufwärts:

15. Juni: Internet-Tarife ab 200 MBit/s mit 25 Prozent Rabatt

Pyur wieder­holt die Aktion von Anfang Juni: Für Neukunden gibt es ab heute bis zum 21. Juni bei den Internet-Tarifen ab 200 MBit/s dauer­haft 25 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr. Der Pure Speed 200 kostet also 24,75 Euro pro Monat statt 33 Euro, der Pure Speed 400/500 33 Euro pro Monat statt 44 Euro und der Pure Speed 1000 41,25 Euro pro Monat statt 55 Euro. Die Ange­bote für die Internet-Tarife mit 20 MBit/s und für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV bleiben bestehen, diese gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr:

10. Juni: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif mit 200 MBit/s

Die Ange­bote im Rahmen der Aktion für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 14. Juni erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet- und Kombi-Tarifs mit 200 MBit/s. Bei allen anderen Tarifen kostet der Router in den ersten sechs Monaten nichts und ab dem 7. Monat 3 Euro zusätz­lich:

3. Juni: Internet-Tarife ab 200 MBit/s mit 25 Prozent Rabatt

Im Rahmen einer Pfingst-Aktion gibt es für Neukunden ab heute bis zum 9. Juni bei den Internet-Tarifen ab 200 MBit/s dauer­haft 25 Prozent Rabatt auf die Grund­gebühr. Der Pure Speed 200 kostet also 24,75 Euro pro Monat statt 33 Euro, der Pure Speed 400/500 33 Euro pro Monat statt 44 Euro und der Pure Speed 1000 41,25 Euro pro Monat statt 55 Euro. Die Ange­bote für die Internet-Tarife mit 20 MBit/s und für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV bleiben bestehen, diese gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr:

24. Mai: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 2. Juni erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

17. Mai: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif mit 200 MBit/s

Die Ange­bote im Rahmen der Früh­jahrs-Aktion für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 23. Mai erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet- und Kombi-Tarifs mit 200 MBit/s. Bei allen anderen Tarifen kostet der Router in den ersten sechs Monaten nichts und ab dem 7. Monat 3 Euro zusätz­lich:

10. Mai: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 400 MBit/s

Im Rahmen der Früh­jahrs-Aktion gibt es die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 16. Mai erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet- und Kombi-Tarifs ab 400 MBit/s aufwärts:

3. Mai: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet-Tarif ab 200 MBit/s

Die Ange­bote im Rahmen der Früh­jahrs-Aktion für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 9. Mai erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

21. April: "6 Monate für 0 Euro" bei Internet- und Kombi-Tarifen

Pyur schal­tete wieder eine Aktion, bei der es bei den Internet-Tarifen und den Kombi-Tarifen "Gratis-Monate" gibt. So fällt beispiels­weise für den Internet-Tarif mit einem Down­stream von 400 MBit/s in den ersten sechs Monaten keine Grund­gebühr an. Erst ab dem 7. Monat der zwei­jäh­rigen Vertrags­lauf­zeit kostet der Tarif monat­lich 44 Euro.

Auch bei den Kombi-Tarifen entfällt in den ersten sechs Monaten der zwei­jäh­rigen Lauf­zeit die Grund­gebühr. Zum Beispiel kann der 400-MBit/s-Tarif mit HD-Fern­sehen kombi­niert werden. Die monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 60 Euro fällt erst ab dem 7. Monat der Vertrags­lauf­zeit an. Alle Ange­bote der Aktion, die noch bis Anfang Mai läuft, finden Sie unter den nach­fol­genden Links.

12. April: Internet-Tarife mit 400 und 1000 MBit/s güns­tiger

Zu Ostern hat Pyur eine Rabatt­aktion für alle Internet-Tarife ab 400 MBit/s aufwärts gestartet: Diese sind dauer­haft über die ganze Vertrags­lauf­zeit mit einer güns­tigeren Grund­gebühr bestellbar. Der Pure Speed 400/500 kostet 29,48 Euro pro Monat statt 44 Euro und der Pure Speed 1000 kostet 36,85 Euro monat­lich statt 55 Euro. Die Ange­bote für die Internet-Tarife mit 20 MBit/s und mit 200 MBit/s sowie für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV bleiben bestehen, diese gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr:

29. März: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif mit 200 MBit/s

Die Ange­bote für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 4. April erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs mit 200 MBit/s:

22. März: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die bishe­rigen Winter-Ange­bote für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr, und zwar bis mindes­tens 11. April. Ab heute bis einschließ­lich 28. März erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

15. März: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet-Tarif ab 200 MBit/s

Die Ange­bote für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 21. März erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

10. März: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Kombi-Tarif mit 200 MBit/s

Die Winter-Ange­bote für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 14. März erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi-Tarifs mit 200 MBit/s:

1. März: FRITZ!Box ohne Aufpreis zum Internet- und Kombi-Tarif ab 200 MBit/s

Die Ange­bote für die Kombi-Tarife mit Internet, Fest­netz und HDTV gibt es weiterhin für sechs Monate ohne Grund­gebühr. Ab heute bis einschließ­lich 7. März erhalten Neukunden zusätz­lich eine FRITZ!Box ohne Aufpreis beim Abschluss eines Kombi- oder Internet-Tarifs ab 200 MBit/s aufwärts:

