Kabel-Router kaufen: Verfügbare Modelle und Kauf-Hinweise

Seit dem Wegfall des Router­zwangs können Kabel-Internet-Kunden einen eigenen Router verwenden. Doch die Auswahl an Kabel-Routern auf dem Markt ist recht beschränkt. Wir listen verfüg­bare Kabel-Router und nennen wich­tige Punkte, die beim Kauf beachtet werden müssen.

Seit 2016 können Kunden selbst entscheiden, welchen Router sie an ihrem Internet-Anschluss betreiben wollen. Dabei ist es prin­zipiell egal, ob sie einen DSL-, VDSL-, Kabel- oder einen Anschluss anderer Art gebucht haben. Denn mit dieser Rege­lung wurde der Router­zwang endgültig abge­schafft, über den Provider ihren Kunden bislang den Betrieb eines bestimmten Gerätes vorschreiben konnten. Während die Auswahl an frei verkäuf­lichen Routern gerade im DSL/VDSL-Bereich recht umfang­reich ist, müssen sich Kabel-Internet-Nutzer nach wie vor mit einer sehr einge­schränkten Modell­palette an frei verfüg­baren Kabel-Routern begnügen.

Nur sehr wenige Router-Hersteller bieten derzeit über­haupt Geräte für den Kabel-Anschluss an. Unter­nehmen wie Netgear, Zyxel oder Asus haben beispiels­weise keine Kabel-Router im Sorti­ment. TP-Link hat einige Zeit den Archer CR700v beworben, ein Gerät, das gleich­zeitig Kabel­modem und WLAN-Router ist. Eigent­lich sollte der Archer CR700v 2016 auf den Markt kommen, 2017 hat TP-Link sein Vorhaben jedoch einge­stellt - das Modell kam somit nie in den Handel. Mit dem Cisco EPC3925 gab es 2017 aller­dings einen Kabel-Router, der ab und zu noch bei Händ­lern anzu­treffen ist.

Die Netz­betreiber geben bzw. gaben an die Kunden mitunter Kabel-Router von Arris, Compal, Hitron, Thomson und Tech­nicolor aus, die ansonsten im Handel nur schwer zu bekommen sind.



AVM: Vorreiter für frei verfüg­bare Kabel-Boxen

Im Handel erhält­lich sind die nach­folgend von AVM ange­botenen Kabel-Router. Der neueste Vertreter ist die FRITZ!Box 6660 Cable, die DOCSIS 3.1-Support mitbringt und als erster Kabel-Router von AVM WLAN-AX (Wi-Fi 6) unter­stützt. Auch der 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss wird bei einer Kabel-FRITZ!Box erst­malig ange­boten. Aller­dings gibt es nur noch einen USB-Port und die ISDN-Buchse wurde eben­falls gestri­chen. Wer diese Anschlüsse benö­tigt, kann weiterhin auf eine der vorigen Kabel-FRITZ!Boxen auswei­chen.

