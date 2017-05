Kabel-Internet-Router: Diese Modelle gibt es im freien Handel

Auswahl an Geräten ist noch sehr überschaubar

Der Wegfall des Routerzwangs im August 2016 war ein Befrei­ungs­schlag für all diejenigen Internet-Nutzer, die ihre eigene Hardware am Anschluss betreiben wollen. Auch Kabel-Kunden können seither ihren Router selbst wählen. Doch die Auswahl der im freien Handel verfügbaren Geräte ist mehr als überschaubar: Sie umfasst gerade einmal drei Kabel-Internet-Router. Ein weiteres Modell ist angekündigt, verschiebt sich allerdings bereits seit einigen Monaten immer wieder.

In einer Zusammen­fassung geben wir einen Überblick über die derzeit verfügbaren Modelle bzw. diejenigen, die in Kürze im Handel erscheinen sollen. Zudem geben wir wichtige Tipps für den Kauf eines Kabel-Internet-Routers, denn in Sachen Kompa­tibili­tät am Anschluss kann es vor allem bei der Telefonie zu Problemen kommen. Alle Tipps und die Übersicht der Geräte finden Sie dauerhaft auf unserer Infoseite Kabel-Router kaufen: Verfügbare Modelle und Kauf-Hinweise. sowie über unsere Suche mit den Begriffen "kabel router kaufen".