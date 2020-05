DOCSIS: Gigabit per TV-Kabel - bald auch symmetrisch

Internet per Kabel ist schon heute mit höheren Daten­raten zu haben, als es Tech­no­lo­gien wie VDSL derzeit erlauben. Einige Anbieter ermög­li­chen ihren Kunden inzwi­schen Down­stream-Raten von bis zu 1 GBit/s. Doch die Daten­raten sind endlich - vor allem durch das Teilen der Leitung mit anderen Nutzern auf den letzten Metern zwischen Verstär­ker­punkt und Kunde (Shared Medium). Die Kabel­an­bieter haben 2013 den Stan­dard DOCSIS 3.1 einge­führt, der Gigabit-Raten ermög­licht. Mit DOCSIS 4.0 ist nun auch die Spezi­fi­ka­tion des neuesten Stan­dards fertig, die in Deutsch­land aber noch kein Netz­be­treiber einge­führt hat.

DOCSIS bezeichnet den Stan­dard für die so genannte bidi­rek­tio­nale Daten-Über­tra­gung im Kabel­netz - er kommt also in den mit einem Rück­kanal verse­henen Kabel­netzen zur Anwen­dung. Der DOCSIS-Stan­dard wurde nach seiner Einfüh­rung 1997 ständig an neue Gege­ben­heiten ange­passt. So wurden nach und nach Features wie die dyna­mi­sche Dienst­qua­lität (Quality of Service) für Tele­fonie über die Internet-Leitung (Voice over Cable), die Verbes­se­rung der Upstream-Leis­tung oder - 2013 mit der Reali­sie­rung der Version DOCSIS 3.1 - die Kanal-Bünde­lung einge­führt. Mehr Speed im TV-Kabel durch DOCSIS 3.1

Bild: Unitymedia Schon bei der Einfüh­rung von DOCSIS 3.1 hatten die Kabel­netz­be­treiber einiges zu beachten: So konnte diese zwar parallel zum Weiter­be­trieb von DOCSIS 3.0 erfolgen, das ging jedoch nur, wenn es auch freie Frequenzen im Netz gab. Zumeist waren die Frequenzen im Kabel­netz aber belegt, entweder mit DOCSIS-Signalen oder mit digi­talem Kabel­fern­sehen. Damit freie Frequenzen geschaffen werden, haben die Kabel­an­bieter inzwi­schen die inef­fi­zi­enten analogen TV-Signale aus ihren Kabel­netzen verbannt. Die freien Frequenzen im Bereich bis 862 MHz ließen sich so in der Folge für Inter­net­si­gnale nutzen.

DOCSIS 4.0: Endlich symme­tri­sches Kabel-Internet

Schon länger empfanden es Kabel-Internet-Kunden als Ärgernis, dass bei den Anschlüssen immer mit einem hohen Down­stream geworben wird, der Upstream aber nur einen Bruch­teil des Down­streams beträgt. Insbe­son­dere bei der Verwen­dung von Kabel-Internet-Anschlüssen bei Firmen war das lästig, doch auch Privat­kunden haben dank Cloud Compu­ting heut­zu­tage mehr Bedarf für eine hohe Upload­ge­schwin­dig­keit.

DOCSIS 4.0 räumt mit dieser Band­breiten-Schief­lage auf. Mussten Kabel­netz­be­treiber bislang die verfüg­bare Band­breite wie in einer Jonglage zwischen Down- und Upstream aufteilen, ermög­licht DOCSIS 4.0 mehrere Über­tra­gungen im glei­chen Frequenz­spek­trum. Die Stan­dar­di­sie­rungs­or­ga­ni­sa­tion CableLabs nennt diese Tech­no­logie "Full Duplex".

Der Stan­dard DOCSIS 4.0 wird auch ein erwei­tertes Frequenz­spek­trum (bis 1,8 GHz) nutzen, wodurch noch­mals höhere Band­breiten möglich sind. Im Down­stream sind es laut CableLabs bis zu 10 GBit/s, im Upstream sollen bis zu 6 GBit/s erzielt werden. Das bedeutet im Vergleich zu DOCSIS 3.1 eine Verdop­pe­lung der Band­breiten im Down- bzw. eine Vervier­fachung im Upstream. Es könnte aber durchaus noch dauern, bis DOCSIS 4.0 in exis­tie­renden Kabel­netzen zum Einsatz kommt. Ein Kabel, wie es typischerweise vor den Wohnhäusern unter den Bürgersteigen zu finden ist: Die Signale kommen von den Verstärkerpunkten und zweigen zu den Hausübergabepunkten ab.

DOCSIS 3.1 kann Frequenzen bis 1,7 GHz nutzen

Mit DOCSIS 3.1 stehen auch bereits Frequenzen jenseits der 862 MHz zur Verfü­gung. Zumin­dest sieht der Stan­dard vor, dass Frequenzen bis 1,7 GHz verwendet werden können. Das aller­dings war in den meisten deut­schen Kabel­netzen nicht ohne Weiteres möglich, weil viele Verstär­ker­punkte und Abzweige diese bis dahin nicht benö­tigten Frequenzen auch nicht unter­stützten. Hinzu kam, dass Kabel­netz­be­treiber wie Unity­media/Voda­fone ihre Netze nicht selbst gebaut, sondern von der Telekom über­nommen haben. Die Telekom wiederum hat die Netze noch zu Zeiten der Deut­schen Bundes­post errichtet.

Der Frequenz­be­reich wurde in Deutsch­land zunächst bis auf 1218 MHz ausge­weitet. Für die Netz­be­treiber bedeu­tete das aber auch eine erhöhte Kabel­dämp­fung in den oberen Frequenz­be­rei­chen. Ein solcher Ausbau ist immer nur dann sinn­voll, wenn der Kabel­netz­be­treiber die Glas­fa­ser­lei­tung wie bei FTTB bis zum Gebäude führt und erst hier auf das Koaxi­al­kabel wech­selt. Das wird auch von ersten Anbie­tern bereits umge­setzt. So hatte Voda­fone bereits 2017 einen Feld­test mit FTTB-Ausbau durch­ge­führt und dabei in Summe mehr als 8 GBit/s erreicht.

Mit einem Glas­faser-Ausbau bis in die Gebäude entgehen die Anbieter auch einem weiteren Problem, das aus den Bundes­post-Zeiten resul­tiert: Einige Elemente im Verzwei­ger­netz, das einst die Deut­sche Bundes­post gebaut hat, sind den Anbie­tern auch nach Jahren noch nicht bekannt. Deshalb wissen sie auch nicht, ob und welche Frequenzen sie unter­stützen. Werden nun neue Frequenzen verwendet, könnte hier die eine oder andere Über­ra­schung warten. Im Vorteil sind Anbieter wie Tele Columbus, deren Netze vergleichs­weise neu sind und unter eigener Regie neu gebaut oder moder­ni­siert wurden.

Anderes Modu­la­ti­ons­ver­fahren

Kabel-Internet

Foto: Unitymedia DOCSIS 3.1 nutzt, anders als der Vorgänger, OFDM (Ortho­gonal Frequency-Divi­sion Multi­plexing), ein Multi-Carrier-Modu­la­ti­ons­ver­fahren. Der Netz­be­treiber kann so besser auf die jewei­ligen Bege­ben­heiten für den Cluster oder sogar für jedes einzelne Modem eingehen. Eine Unter­drü­ckung von Unterträ­gern vermeidet Fehler durch Einstrah­lungen, Zeit- und Frequenz-Inter­lea­ving ermög­li­chen eine Verbes­se­rung der Immu­nität gegen Impuls­rau­schen und Inter­fe­renzen. Zusätz­lich kommt bei DOCSIS 3.1 ein leis­tungs­fä­higer Fehler­schutz zum Einsatz (Low Density Parity Check LDPC). Möglich sind auch enorm hohe Frequenz­mo­du­la­tionen. Derzeit wird von 4KQAM im Down­stream und 1KQAM im Upstream ausge­gangen, perspek­ti­visch sei aber auch 16KQAM im Down­stream möglich. 4KQAM ermög­licht pro Kanal eine Daten­rate von 84 MBit/s. Die höhere Modu­la­tion bedeutet zwar einen größeren Kanal-Rausch­ab­stand, dem wirkt die neue Fehler­kor­rektur aber entgegen.

Frequenzen können zudem dyna­misch bereit­ge­stellt und genutzt werden, sodass ein Energie-effi­zi­enter Betrieb gemäß der aktu­ellen Anfor­de­rung möglich ist. Anstelle eines schnell modu­lierten breit­ban­digen Signals nimmt man also viele lang­samer modu­lierte Schmal­band­si­gnale.

Unterm Strich wird der Netz­be­treiber in der Frequenz­nut­zung auch flexi­bler. Vor DOCSIS 3.1 musste er verschie­dene Sende­ka­näle defi­nieren, auf denen DOCSIS-Signale über­tragen werden. Bei DOCSIS 3.1 wird pauschal ein Spek­trum von bis zu 192 MHz verwendet. Vergleich Reichweite Kabel-Internet - DSL: Im Breitband-Kabel ist der Einsatz von Verstärkern viel weiter verbreitet als beispielsweise bei DSL oder VDSL.

Paral­lel­be­trieb zweier Stan­dards

Die flächen­de­ckende Einfüh­rung von DOCSIS 3.1 war und ist ein fort­wäh­render Prozess, deswegen gab es also nicht mit einem Schlag 10-GBit/s-Anschlüsse. DOCSIS 3.0 blieb zunächst noch eine Zeit­lang weiter geschaltet, da andern­falls die Modems bei den Kunden schnell hätten getauscht werden müssten. Eine Firm­ware-Anpas­sung der Modems ist nicht möglich, die beiden Tech­no­lo­gien sind aber auch nicht mitein­ander kompa­tibel. Inzwi­schen verlangen einige Netz­be­treiber den Modem-Tausch bei ihren Kunden für den endgül­tigen Wechsel auf DOCSIS 3.1.

Vorteil der Kabel­netz­be­treiber: Zwar kann ein 3.0-Modem nicht mit 3.1 umgehen, doch können beide Systeme im selben Netz parallel betrieben werden.

Kabel-Radio auf der Kippe

Im Upstream, derzeit dem größten Nach­teil der Kabel­netz­be­treiber, wurden die Netze mit DOCSIS 3.1 eben­falls nach­ge­bes­sert. Auch hier kamen weitere Frequenzen zum Einsatz. Diese stehen seit der Abschal­tung des analogen Kabel-Radios auch zur Verfü­gung. Denn der Internet-Upstream sollte unter anderem in diesem Frequenz­be­reich über­tragen werden.

Damit das volle Poten­zial von DOCSIS 3.1 ausge­nutzt werden kann, müssen die Netz­be­treiber aber viel im Netz umrüsten, um die ausge­wei­teten Frequenz­be­reiche zu unter­stützen. Ferner bedeutet die Auswei­tung der Frequenz­be­reiche aufgrund der stei­genden Signal­leis­tung auch eine höhere Leis­tungs­auf­nahme. Diese Leis­tungs­auf­nahme würde sich jedoch auch wieder rela­ti­vieren, wenn die Glas­fa­ser­lei­tungen nach und nach näher an die Kunden geführt und die Verstär­ker­punkte damit weniger werden würden. Mit der heutigen Frequenz­nut­zung lassen sich mit DOCSIS 3.1 Daten­raten von 1 GBit/s im Down­stream errei­chen. Würden - nach Auswei­tung des Frequenz­spek­trums auf 1,7 GHz - alle Kanäle für Daten­ver­bin­dungen genutzt werden, so wären dann wohl auch Daten­raten von 10 GBit/s kein Problem.

Doch allen Schwie­rig­keiten und Verzö­ge­rungen zum Trotz: DOCSIS 3.1 wurde einge­führt. Inzwi­schen sind bei mehreren Kabel­an­bie­tern in vielen Groß­städten Anschlüsse mit bis zu 1 GBit/s nutzbar. Kabelverstärker wie dieser sind in Städten an vielen Stellen zu sehen. Sie verstärken die Kabelsignale der Kunden in Richtung der Kabelkopfstation, aber auch die TV- und Internetsignale von der Kabelkopfstation zum Kunden.

Mit EuroDOCSIS 3.0 waren bis zu 400 MBit/s möglich

Mit der euro­päi­schen Vari­ante EuroDOCSIS 3.0 waren Über­tra­gungen mit bis zu 400 MBit/s denkbar. DOCSIS ist bis zur Version 3.0 abwärts­kom­pa­tibel und ermög­licht den paral­lelen Betrieb der anderen voran­ge­gan­genen Versionen des Stan­dards.

Der an die TV-Normen der Kabel­netze in Europa ange­passte EuroDOCSIS-Stan­dard bot seiner­zeit eine um 2 MHz auf 8 MHz ausge­baute Frequenz-Band­breite pro Kanal für den Down­stream sowie eine Frequenz-Band­breite von 5 bis 65 MHz pro Kanal für den Upstream. Bei einer Modu­la­tion mit QAM-256 und bei einer Symbol­rate von 6,952 MSym/s (MSym/s steht für Mega­sym­bole pro Sekunde) ergab sich dann für einen Kanal ein Daten­durch­satz von brutto 55,616 MBit/s bzw. - unter Abzug der Vorwärts-Fehler­kor­rektur - ein Daten­durch­satz von netto 51,254 MBit/s. Demge­gen­über stand auf der Upstream-Seite ein Durch­satz von brutto 30,72 MBit/s bei einer Modu­la­tion mit QAM-64 sowie einer Symbol­rate von 5,12 MBit/s.

Vier gebün­delte Down­stream-Kanäle mit einer Kanal­band­breite von 8 MHz und QAM-256 ermög­lichten dann eine Daten­über­tra­gung mit bis zu 200 MBit/s. Bei acht gebün­delten Down­stream-Kanälen wurden bis zu 400 MBit/s erreicht. Auch solche EuroDOCSIS-3.0-fähigen Kabel-Modems, welche die Bünde­lung von acht Down­stream-Kanälen und vier Upstream-Kanälen unter­stützen, waren dann irgend­wann im Handel erhält­lich. Ein entspre­chendes Modem empfing aufein­an­der­fol­gend über vier Kanäle aufge­teilte Daten­pa­kete, setzt diese dann in der rich­tigen Reihen­folge zusammen und über­mit­telte die Infor­ma­tionen an den Ethernet-Port. Das Cable Modem Termination System (CMTS) ist netzseitig der Abschluss des Internetsignals.

Foto: teltarif.de Das Problem: Weil das Kabel­netz ein so genanntes "Shared Medium" ist, konnten und können auch die Kabel-Internet-Anbieter nicht die tatsäch­lich verfüg­baren Band­breiten garan­tieren. Zum einen teilen sich mögli­cher­weise mehrere Nutzer die Band­breite an einem Kabel-Modem pro Haus­halt. Zum anderen aber können auch die soge­nannten Cluster, also die Bereiche ab dem Über­gang von Glas­faser auf Koaxi­al­kabel, zu groß gefasst sein. Buchen dann zu viele Kunden die Inter­net­lei­tungen, so sind die Leitungen vor allem zu Stoß­zeiten (beispiels­weise am Abend) über­lastet. Durch die Zuschal­tung weiterer Kanäle ließe sich zwar weitere Kapa­zität in die Gebiete bringen, doch auch hier sind die Möglich­keiten endlich. Maximal üblich in Deutsch­land waren seiner­zeit 24 gebün­delte Kanäle, bei einem Daten­durch­satz von netto 51,254 MBit/s pro Kanal waren das 1,23 GBit/s. Umfasste nun aber ein Cluster beispiels­weise eine ganze Klein­stadt und 500 Kunden wollten gleich­zeitig surfen, so blieben für jeden Kunden rech­ne­risch nur noch etwas weniger als 2,5 MBit/s. Entspre­chend mussten die Cluster mit stei­gender Kunden­dichte verklei­nert (segmen­tiert) werden. In den Kabel-Anfangs­zeiten hatten Cluster nach Angaben aus Netz­be­trei­ber­kreisen eine Größe von 15 000 Haus­halten.

In einem sepa­raten Ratgeber zeigen wir auf, wie Sie vorgehen können, wenn der Provider Ihnen nicht die verspro­chene Geschwin­dig­keit liefert.