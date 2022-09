Wie bereits in unser Einfüh­rung zu Such­maschinen erwähnt, ist die Suche im Internet nicht auf die klas­sische Eingabe von Such­begriffen zum Auffinden entspre­chender Text­stellen in Doku­menten beschränkt. Auch weiter­gehende Features wie Bilder­suche, Video­suche, Suche in Nach­rich­tenan­geboten und vieles mehr ist heut­zutage bei verschie­denen Such­maschinen möglich, und die großen Such­maschinen vereinen diese Ange­bote unter einem Dach. Die folgende Über­sicht zeigt ausge­wählte Dienste der großen Such­maschinen, die über die klas­sische Suche hinaus­gehen. Der Link unter "Weitere Dienste" führt dann zu einer Über­sicht der zusätz­lichen Features beim jewei­ligen Anbieter. Suchmaschinen in der Übersicht

Bild: teltarif.de

Ausge­wählte Such-Dienste im Über­blick

Abseits dieser großen Such­maschinen gibt es noch einzelne kleine Konkur­renten - inter­essante Ange­bote wollen wir Ihnen nicht vorent­halten:





Anbieter Wolf­ramAlpha Wolf­ramAlpha versteht sich selbst als "Antwort­maschine" und arbeitet in der Tat anders als eine klas­sische Such­maschine: Hier gibts keine Link­samm­lung als Ergebnis, sondern direkte Antworten als einem Fundus ausge­wählter Quellen. Dabei werden die Wissens­gebiete des Dienstes ständig erwei­tert. Ecosia Bei Ecosia handelt es sich um eine ökolo­gi­sche Such­maschine. Die Such­ergeb­nisse und der dazu­ge­hö­rige Algo­rithmus gehören jedoch Bing. Dennoch hat die alter­na­tive Suche einen Platz in der Liste der Alter­na­tiven verdient. Nutzer können nämlich indi­rekt gutes tun, wenn sie Ecosia verwenden. Genauer gesagt spendet die Ecosia GmbH einge­nom­menes Geld, durch Affi­liate-Links und gespon­serte Links, an nach­hal­tige Umwelt­pro­jekte verschie­dener Art. Weitere Infor­mationen zur Nach­hal­tig­keit, Finan­zie­rung und Hinter­gründe zu Ecosia finden Sie hier. StartPage StartPage ist eine Such­maschine, die sich in vor allem über die Daten­schutz­be­stim­mungen von ihren Konkur­renten abhebt. Wie geschützt die Privat­sphäre genau ist, steht in der Daten­schutz­er­klä­rung auf dieser Seite.

Mit großen Erwar­tungen war zudem vor einigen Jahren die neue Such­maschine Cuil gestartet - doch der angeb­liche Google-Killer hat mitt­lerweile aufge­geben. Der Dienst wollte insge­samt 127 Milli­arden Seiten indi­ziert haben, die Such­ergeb­nisse waren aller­dings quali­tativ ernüch­ternd.

Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie Meta­such­maschinen für Sie verschie­dene Such­anbieter auf einmal durch­suchen und welche Webka­taloge es noch gibt. Zudem zeigen wir Ihnen im Anschluss, wie Sie ihre Suche opti­mieren, um die Infor­mationen zu erhalten, die Sie wirk­lich brau­chen.

