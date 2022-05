Personalisieren des Spamschutzes bei Web.de und Gmail

Falls Gmail eine Nachricht falsch einsortiert hat, können Sie einen Filter erstellen, der Googles Spamschutz korrigiert.

Screenshot/Montage: teltarif.de via Gmail Die Spam­filter von Gmail arbeiten ohne spezi­elle White- oder Black­list. Wenn Sie den Eindruck haben, dass E-Mails bestimmter Absender dennoch stets falsch einsor­tiert werden, können Sie einen eigenen Filter einrichten. Gmail bietet Ihnen hierbei zwei Möglich­keiten an, zum einen können Sie inner­halb der Such­leiste auf die drei ange­zeigten Schie­beregler klicken, wo sich dann ein Fenster öffnet und Sie somit einen Filter erstellen können. Zum anderen können Sie inner­halb der Einstel­lungen, welche Sie über das oben rechts ange­zeigte Zahnrad finden, ebenso einen Filter erstellen sowie einen bereits erstellten Filter impor­tieren. Suchen Sie einfach nach der entspre­chenden E-Mail-Adresse oder einem Begriff und erstellen dann mit einem Klick einen neuen Filter. Wenn Sie inner­halb des sich geöff­neten Fens­ters auf "Suchen" klicken, wählen Sie "Spam" aus, um uner­wünschte E-Mails zu verschieben.

Screenshot/Montage: teltarif.de via Gmail Auf ähnliche Weise können Sie auch Mails stets als Spam einstufen. In den meisten Fällen genügt es aber, die vorhan­denen Methoden in der E-Mail-Liste zu nutzen. Im Post­ein­gang können Sie einfach in den oben ange­zeigten Symbolen auf "Verschieben" klicken und dann die ausge­wählte E-Mail als "Spam" markieren. Ist eine E-Mail fälsch­lich als Spam erkannt worden, verschieben Sie die E-Mail einfach aus dem genannten Ordner.

Die White­list bei Web.de: "Filt­erre­geln"

Die Web.de "Filterregeln". Hier personalisieren Sie Ihre Whitelist.

Screenshot/Montage: teltarif.de via Web.de Web.de versucht der Spam-Flut mit einem soge­nannten "3-Wege-Spam­schutz" entge­gen­zutreten. Angeb­lich werden 99 Prozent aller Spam-Mails abge­fangen. Web.de-Club-Nutzer können sogar ein speziell einge­rich­tetes Anti-Spam-Team von Web.de über einge­gan­gene Spam-Mails infor­mieren, was andere Anbieter jedoch auch anbieten.

Als Vorein­stel­lung sortiert Web.de E-Mails in verschie­dene Unter­ordner. Das soge­nannte "Intel­ligente Post­fach" kann hierbei schon zwischen News­let­tern, abge­schlos­senen Verträgen & Abos sowie einem allge­meinen Post­fach unter­scheiden. Ähnlich wie bei Gmail haben Sie die Möglich­keit, einen Filter für Ihre E-Mails einzu­richten. Dazu müssen Sie einfach in die Einstel­lungen navi­gieren und auf "Filt­erre­geln" klicken. Nun können Sie entweder zwei der häufigsten Methoden für einen Filter aussu­chen oder einen benut­zer­defi­nierten Filter nach Ihren Vorstel­lungen erstellen. Es lassen sich ebenso auch verein­zelte E-Mails in den Spam-Ordner mit wenigen Klicks verschieben. Dazu einfach die gewünschte E-Mail auswählen und in den oben ange­zeigten Symbolen auf "Spam" drücken.

Darüber hinaus können Sie den Web.de-Spam­schutz perso­na­li­sieren, indem Sie in den Einstel­lungen zu Spam- und Viren­schutz navi­gieren und zwischen einem 2-Wege-Spam­schutz und 3-Wege-Spam­schutz wählen. Die Funk­tion "Adress­buch" ermög­licht es Ihnen, Kontakte im Adress­buch nicht als Spam zu dekla­rieren. Im Ordner "Unbe­kannt" finden Sie Mails, die nicht sicher als Spam erkannt wurden. Der Ordner "Spam" ist nach Angaben von Web.de mit hoher Wahr­schein­lich­keit Spam. Die beiden letzten Ordner sollten von Zeit zu Zeit nach E-Mails durch­forstet werden, die even­tuell vom Filter falsch einge­ordnet wurden. Beson­ders im Unbe­kannt-Ordner finden sich oft auch erwünschte E-Mail-Nach­richten.

So konfi­gu­rieren Sie die White­list bei verschie­denen Anbie­tern