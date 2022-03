GMX Spam-Whitelist: So funktioniert die Einrichtung

Die "Kein Spam"-Schaltfläche verschiebt die fälschlich erkannte E-Mail in den Posteingang und trägt den Absender in die Whitelist ein.

Screenshot: teltarif.de Die GMX White­list ist sehr nütz­lich und leicht einzu­richten. Der Spam­schutz wird damit verbes­sert, denn bekannte Absender werden fortan nicht mehr als Spam­ver­dacht einge­stuft. Der Free­mail-Anbieter GMX stellt Spam-Mails im Ordner Spam­ver­dacht zu und löscht diese auf Wunsch nach einer einstell­baren Spei­cher­zeit auto­ma­tisch vom Server. POP3-Nutzer erhalten eine Sammel­be­nach­rich­ti­gung über neuen Spam und können bei Bedarf auf alle gefil­terten Mails zugreifen – so sollen sie die Kontrolle über die gefil­terten Nach­richten behalten.

Die "Kein Spam"-Schaltfläche verschiebt die fälschlich erkannte E-Mail in den Posteingang und trägt den Absender in die Whitelist ein.

Screenshot: teltarif.de Der GMX-Spam­schutz über­prüft dabei als erstes bei jeder einge­henden E-Mail, ob der Absender in der persön­li­chen White­list enthalten ist. Gibt es eine Über­ein­stim­mung, so wird die entspre­chende Nach­richt direkt im Ordner "Post­ein­gang" abge­legt. So werden mit Hilfe der GMX White­list Fehl­er­ken­nungen redu­ziert.

Über­nahme eines Absen­ders in die White­list

Die Über­nahme eines Absen­ders in die persön­liche White­list ist problemlos und mit wenig Aufwand möglich:

In der Über­sicht des Ordners "Spam­ver­dacht" markieren Sie die gewünschte E-Mail und klicken in der Auswahl­liste oben auf "kein Spam".

Alter­nativ öffnen Sie die E-Mail und klicken auf die Schalt­fläche "Kein Spam".

Die Mail wird daraufhin in den Ordner "Post­ein­gang" verschoben und der Absender auto­ma­tisch in die White­list einge­tragen. So wird sicher­ge­stellt, dass künf­tige E-Mails von diesem Absender richtig zuge­stellt werden und nicht mehr im Ordner "Spam­ver­dacht" landen.

Direktes Bear­beiten der White­list ist möglich

Die "Kein SPAM"-Auswahl verschiebt die fälschlich erkannte E-Mail in den Posteingang und trägt den Absender in die Whitelist ein.

Screenshot: teltarif.de GMX-Nutzer können auf der Webober­fläche die White­list auch direkt bear­beiten und Einträge hinzu­fügen oder auch entfernen. Klicken Sie dafür in den E-Mail-Einstel­lungen unter der Rubrik "Sicher­heit" auf "White­list". Dort finden Sie die nötigen Optionen, um diese zu bear­beiten. Eben­falls in den Einstel­lungen, direkt unter "White­list", können sie unter "Black­list" eine Liste verwalten, mit deren Hilfe Sie uner­wünschte Absender ausfil­tern können.

Wer seine White- und Black­list aufein­ander abstimmt, kann so das Spam-Aufkommen in seinem Post­ein­gang spürbar redu­zieren und hat gleich­zeitig die Sicher­heit, keine wich­tigen und erwünschten Nach­richten zu verpassen.

So konfi­gu­rieren Sie die White­list bei verschie­denen Anbie­tern

Anzeige:

Mehr zum Thema E-Mail