Pwned zeigt, ob Ihre Daten gestohlen wurden

Immer wieder versetzen Meldungen von Datenlecks bei großen Firmen deren Verbraucher in Angst und Schrecken. Zuletzt zitterten Apples Kunden darum, ihre Daten im weltweiten Netz wiederzufinden oder um ihre Identitäten beraubt zu werden. Kommen aber nicht gerade sensible Kreditkartendaten abhanden und ihrem Konto fehlen plötzlich beträchtliche Geldbeträge, bekommt man den Passwort- oder Datendiebstahl häufig nur in den seltensten Fällen mit.

Wer sich darüber informieren möchte, ob sein Passwort sicher ist oder sogar das E-Mail-Konto gehackt wurde, bekommt unter "Have I been pwned?" mehr oder weniger gewünschte Informationen dazu. Noch mehr Tipps zu sicheren Passwörtern und möglichen Angriffen auf Ihre Daten finden Sie in unserem unten angehängten Ratgeber.