Mehr als 100 MBit/s: Richtig schnelle Internet-Anschlüsse

Richtig schnelle Internet-Anschlüsse

Bild: M-net 16 MBit/s, 25 MBit/s oder 50 MBit/s - schnelles Surfen via DSL, VDSL und Kabel macht Spaß. Doch manchem Nutzer reichen diese Daten­raten nicht mehr aus: Wer zum Beispiel regel­mäßig Videos oder große Soft­ware­pakete herun­terladen will, braucht höhere Band­breiten im Down­load. Zudem ist ein schneller Down­load auf Grund der asym­metri­schen Daten­raten bei Privat­kunden-Anschlüssen nicht gleich­bedeu­tend mit einem entspre­chenden Upload: Wer mit bis zu 16 MBit/s im Down­stream surft, erhält bei der Telekom zum Beispiel eine Upload-Rate von ledig­lich bis zu 2,4 MBit/s.

Abhilfe schaffen richtig schnelle Anschlüsse - und im Bereich von 100 MBit/s und mehr in puncto Down­stream gibt es mitt­lerweile einige Offerten, die dann auch entspre­chend höhere Upload-Raten mitbringen. Wir zeigen Ihnen in dieser Über­sicht exem­pla­risch, was der Markt zu bieten hat.

Schnelles Internet: Unter­schied­liche Tech­nolo­gien

Bei der Reali­sierung von schnellen Internet-Anschlüssen kommen unter­schied­liche Tech­niken zum Einsatz: Zum einen Glas­faser, allge­mein als FTTx bezeichnet, wobei das x ein Platz­halter für die Bezeich­nung der genauen Tech­nologie ist. Mit FTTC (Fibre to the Curb) wird VDSL bezeichnet, mit FTTB (Fibre to the Buil­ding) Glas­faser bis zum Gebäude, mit FTTH (Fibre to the Home) Glas­faser bis in die Wohnung. Zum anderen steht als Konkur­renz das TV-Kabel bereit, das eben­falls hohe Daten­raten im Down­stream verspricht.

Ausge­wählte Tarife mit Down­stream-Raten von 100 MBit/s und mehr

Richtig schnelle Internet-Anschlüsse

Bild: M-net Wir zeigen Ihnen im Folgenden die Ange­bote für Internet-Anschlüsse mit 100 MBit/s und mehr im Down­stream. Dabei sind die Ange­bote nicht flächen­deckend verfügbar: Auch bundes­weit agie­rende Provider versorgen nur einzelne Regionen. Daneben gibt es Regional-Anbieter, die sowieso nur in einem bestimmten Gebiet aktiv sind. Zudem zeigt die Tabelle die regu­lären Preise für die Offerten - mögliche Akti­onsan­gebote finden Sie mit einem Klick auf den jewei­ligen Tarif.

Tages­aktu­elle Tarife finden Sie übri­gens jeder­zeit mit unserem DSL-Vergleich, der neben über­regio­nalen (V)DSL- und Kabel-Tarifen auch lokale Anbieter berück­sich­tigt, wenn Sie Ihre Orts­vorwahl angeben. Und aktu­elle Aktions-Tarife der Anbieter haben wir für Sie in einem sepa­raten Preis­ver­gleich.