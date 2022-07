Die Ange­bote für Internet-via-Satellit-Zugänge sind viel­fältig geworden. Inter­essant sind vor allem die Zugänge, bei denen auch der Rück­kanal über Satellit abge­wickelt wird, was bei TooWay von Eutelsat und Astra Connect (ehemals Astra2Connect) von Astra der Fall ist. Diese haben den Vorteil, dass der Kunde über­haupt keine Tele­fonlei­tungen mehr braucht (was in der Anfangs­zeit der Satel­liten-Internet-Tarife zum Teil noch der Fall war) und dass über den Satel­liten höhere Daten­raten erreichbar sind, als es in länd­lichen Regionen sonst möglich wäre.

Unter­schiede gibt es bei den Ange­boten sowohl in Sachen Daten­rate als auch beim Inklu­sivvo­lumen sowie bei den Kosten für die Hard­ware.

Eutelsat betreibt Konkur­renz-Angebot TooWay/Euro Broad­band

Internet via Satellit

Bild: Filiago Vom Pariser Satel­liten-Anbieter Eutelsat kommt das System TooWay/Euro Broad­band. Auch hier gibt es verschie­dene Reseller, die das System unter eigenem Namen und mit eigenen Tarifen anbieten.

Die meisten TooWay/Euro Broad­band-Anbieter offe­rieren Internet-Flat­rates, bei denen der Daten­verkehr mittels einer Fair-Use-Policy (FUP) regu­liert wird. Hat der Kunde mehr als ein fest­gelegtes Daten­volumen pro Monat über­tragen, so behält sich der Anbieter vor, die Geschwin­digkeit zu dros­seln. Diese Begren­zung des "High­speed-Volu­mens" kennen die meisten Nutzer sicher von ihrem Handy-Vertrag. Wer häufig große Daten­mengen herun­terlädt, dem wird die Daten­rate also bald gedros­selt.

Star­link und Konnect noch relativ neu

Noch relativ neu auf dem deut­schen Markt sind die Anbieter Star­link (eine Divi­sion von SpaceX) sowie Konnect, das von Eutelsat S.A. stammt. Insbe­son­dere Star­link ist hierbei durch die einfache Hand­habung, den leichten Aufbau der Hard­ware, aber auch durch einen hohen Strom­ver­brauch des Satel­liten-Termi­nals aufge­fallen.

In der nach­fol­genden Tabelle sind die Internet-via-Satellit-Anbieter und die dazu­gehö­rigen Tarife aufge­listet.