Internet via Satellit: Angebote in der Übersicht

Stand: Juni 2018, Preise in Euro, 24 Monate Laufzeit, Datenrate in MBit/s.

Viele Tarife gibt es mit verschiedenen Laufzeiten und Zahlungsbedingungen, wodurch die Grundgebühren und die Bereitstellungskosten gesenkt werden können.

1) FUP: In der Fair-Use-Policy enthaltenes Volumen / Inkl.: Inklusiv-Volumen.

2) Kein Verbrauch des Datenvolumens zwischen 0.00 - 5.00 Uhr.

3) Kein Verbrauch des Datenvolumens zwischen 0.00 - 6.00 Uhr.

4) Die Hardware kann alternativ für monatlich 13,95 Euro gemietet werden. Die professionelle Installation kostet pauschal 99,00 Euro.

5) Die Hardwarekosten sind in regelmäßigen Aktionen reduziert. Alternativ kann die Hardware für monatlich 9,90 Euro gemietet werden.