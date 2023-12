Online-Speicher: Dropbox, OneDrive & Co. im Vergleich

Urlaubs­bilder bequem seinen Freunden zeigen oder von unter­wegs neue Aufgaben im Team bear­beiten - Online-Spei­cher machen es möglich. Die oft als Cloud-Spei­cher bezeich­neten Web­hosting-Dienste funktio­nieren so ähnlich wie die Fest­platte des hei­mischen PCs, nur dass Ihre Daten nicht lokal, sondern online gespei­chert sind. Via Internet werden Bilder, Videos oder Doku­mente auf einem externen Server abge­legt. Auf diese Weise haben Sie die Möglich­keit, von überall auf Ihre Dateien zuzu­greifen und sie mit Freunden, Bekannten oder Kollegen zu teilen. Die Dienste können privat genutzt werden - etwa zum Teilen von Bildern und Videos mit Freunden - oder auch geschäft­lich - etwa wenn die Mitglieder eines Teams bestimmte Doku­mente gemeinsam bear­beiten. Auch zur Daten­siche­rung werden Online-Spei­cher gerne genutzt. Denn selbst wenn der eigene PC kaputt­geht, bleiben die gespei­cherten Dateien in der Cloud erhalten.

Kostenlose Online-Speicher-Dienste im Vergleich

Bild: teltarif.de Wer einen Online-Spei­cher-Dienst nutzen will, hat die Qual der Wahl. Es gibt unzäh­lige Anbieter - und was Kosten und Daten­schutz betrifft, vari­ieren die verschie­denen Spei­cher-Lösungen stark.

Wie steht es mit dem Daten­schutz?

Grund­sätz­lich kann gesagt werden, dass Anbieter von Online-Spei­chern, die versi­chern, dass ihre Rechen­zentren in Europa liegen und vom TÜV zerti­fiziert sind, sicherer sind als solche, die zum Beispiel in Amerika liegen. Server inner­halb der EU unter­liegen stär­keren Daten­schutz­bestim­mungen und gewähr­leisten, dass Unbe­fugte nicht so einfach auf die Daten zugreifen können. Viele bekannte Anbieter wie Google, Micro­soft und Apple spei­chern die Daten ihrer Nutzer auf Servern in den USA. Und selbst wenn sie inzwi­schen Rechen­zen­tren in Europa betreiben, unter­liegen sie dem US Cloud Act. Ein Webhos­ting-Dienst, der aus­schließlich Server inner­halb Deutsch­lands ver­wendet, ist zum Beispiel MagentaCloud von der Telekom.

Zu hundert Prozent sicher kann man sich jedoch nie sein, denn wer versi­chert, dass der Anbieter nicht doch auf die Daten zugreift oder Geheim­diensten den Zugriff gewährt? Auch im Licht der Debatte um die Vorrats­daten­spei­cherung ist das Thema hoch­sensibel. Der Nutzer sollte nicht vergessen, dass die persön­lichen Daten nicht mehr auf dem persön­lichen PC zu Hause liegen, sondern auf fremden Rech­nern, die möglicher­weise auf der ganzen Welt verteilt sind. Um Daten dennoch vor fremdem Zugriff zu schützen, verwenden die meisten Online-Spei­cher-Dienste verschie­dene Formen der Verschlüs­selung.

Vor- und Nach­teile von Online-Spei­chern

Symbol für Cloud-Speicher-Dienste ist die Wolke

Foto: dpa Herkömm­liche Speicher­medien wie USB-Sticks oder externe Fest­platten können verloren gehen, beschä­digt werden oder schlicht altern. Mit einem Online-Spei­cher kann dies nicht passieren. Hat man sich für einen Anbieter entschieden, erhält man von diesem seine persön­lichen Zugangs­daten, mit denen man sich einloggen und von überall auf der Welt seine Daten hoch­laden und verwalten kann. Doch die Web­hosting-Dienste haben auch Nach­teile, allen voran das Risiko, die eigenen Daten auf einem fremden Rechner zu spei­chern. Wer beson­deren Wert auf Daten­schutz legt, könnte daher eine klas­sische Fest­platte oder ein NAS dem Online-Spei­cher vor­ziehen.

In der folgenden Über­sicht haben wir die wich­tigsten Vor- und Nach­teile von Cloud-Spei­chern für Sie zusammen­gefasst:

Vorteile Nach­teile Schutz vor Daten­verlust:

Auch wenn der Rechner beschä­digt wird oder das Smart­phone verloren geht, bleiben alle Daten in der Cloud erhalten Keine Daten­schutz-Garantie:

Persön­liche Dateien liegen auf fremden Servern und könnten theo­retisch von Dritten ein­gesehen werden Hohe Flexi­bilität:

Wer viel unter­wegs ist, kann überall mit verschie­denen Endge­räten auf seine Daten zugreifen Vertrags­bindung:

Bei manchen Cloud-Anbie­tern müssen Sie mit bis zu 24 Monaten Lauf­zeit rechnen Spei­chern ohne Hard­ware:

Nutzer müssen kein Geld für teure Spei­cher­medien ausgeben Nutzungs­gebühren:

Meist fallen für Online-Spei­cher monat­liche oder jähr­liche Kosten an Auto­mati­sches Backup:

Viele Cloud-Anbieter synchro­nisieren Ihre Fest­platte auto­matisch, sodass Sie Ihre Daten nicht manuell spei­chern müssen Begrenztes Trans­fervo­lumen:

Zum Teil ist das Down- und Upload-Volumen pro Monat beschränkt. Bequemes Teilen:

Fotos und Doku­mente können ganz einfach mit Freunden geteilt werden Begrenztes Upload-Volumen:

Das Spei­chern von großen Dateien kann Probleme bereiten

Sicher ist sicher: Verschlüs­selung für Cloud-Spei­cher

Die meisten Cloud-Anbieter verschlüs­seln die Daten ihrer Nutzer doppelt. Die Ver­schlüs­selung erfolgt zunächst bei der Über­tragung der Daten auf den Server des Dienstes, vorwie­gend über ein SSL-Proto­koll. Anschlie­ßend werden die gespei­cherten Daten auf dem Server ver­schlüs­selt, meist über eine AES-Block­chiffre. Aber nicht alle Dienste kümmern sich um die Ver­schlüs­selung der gespei­cherten Daten ihrer Nutzer. Strato HiDrive beispiels­weise kodierte früher ledig­lich während des Daten­transports. Mitt­ler­weile werden aber auch Daten mit AES 128 verschlüs­selt gespei­chert, 2FA ist eben­falls verfügbar, für 2 Euro zusätz­lich im Monat steht auch die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung zur Verfü­gung. Nutzer können jedoch auch eigen­ständig für die Kodie­rung ihrer abge­legten Dateien sorgen. Hierzu gibt es externe Programme wie Axcrypt oder Boxcryptor.

Weitere Anbieter, zum Beispiel Mega und Tresorit, setzen eben­falls auf die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung. Diese Form der Kodie­rung erfolgt client­seitig, also bereits auf dem Gerät des Nutzers. Die dort verschlüs­selten Dateien können nur vom Nutzer selbst oder durch von ihm einge­ladene Personen wieder ent­schlüsselt werden. Der Anbieter des Online-Spei­chers hat in diesem Fall keine Möglich­keit, auf die Daten seiner Nutzer zuzu­greifen oder sie an Dritte weiter­zuleiten.

Die bekann­testen Online-Spei­cher-Anbieter im Vergleich