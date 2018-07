Musik-Streaming im Internet: Musik-Flatrates im Überblick

Stand: Juni 2018, Preise in Euro (Kosten pro Monat, soweit nicht anders angegeben)

1) Mit Werbeunterbrechungen, teilweise eingeschränkte Funktion, keine Offline-Nutzung.

2) Der Preis gilt für Familien-Abos mit bis zu sechs Personen.

3) Bisher keine Angaben des Anbieters dazu, aufgrund der Kooperation mit Napster wurden dessen Angaben übernommen.

4) Für Prime-Mitgliedschaft. Ermäßigung für Studenten mit Nachweis möglich.

5) Nutzung ausschließlich über Amazon Echo, begrenzt auf ein Gerät. Keine Offline-Nutzung.

6) SoundCloud Go: Zugriff auf ca. 120 Mio. Tracks, Werbefreiheit, Offline-Wiedergabe.

7) SoundCloud Go+: Zugriff auf ca. 150 Mio. Tracks, Tracks in voller Länge, Werbefreiheit, Offline-Wiedergabe.

8) Aktuell hat YouTube noch keine genauen Zahlen zu den verfügbaren Tracks veröffentlicht.

9) Alle YouTube-Videos werbefrei sehen.