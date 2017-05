Musik-Streaming-Dienste im Vergleich: Unterschiede der Musik-Flats

Musik-Flatrates im Überblick CD und MP3 war gestern, die Zukunft liegt im Musik-Streaming. Zu dieser Einschätzung kommen viele Anbieter von Musik-Streaming, aber auch immer mehr Künstler, Plattenlabels und Verbraucher. Kein Wunder, lässt sich mit den Musik-Flatrates doch viel Geld sparen: Statt sich Alben für 12 bis 20 Euro zu kaufen und im besten Fall um die 20 Songs zu haben, hat der Nutzer eines Musik-Streaming-Dienstes für weniger Geld Zugriff auf mehrere Millionen Lieder als Flatrate. Die Unterschiede liegen vor allem in den Features. Wir geben Ihnen einen Überblick.

20 bis 35 Millionen Songs im Angebot

Kurz zu den Vorteilen des Streamings aus dem Internet: Die meisten Anbieter haben zwischen 20 und 35 Millionen Songs im Angebot. Würde man diese Anzahl der Lieder kaufen und ein Lied würde nur 10 Cent kosten, so entstünden Kosten in Höhe von (mehr als) 2 Millionen Euro. Und: Wer alle 20 bis 35 Millionen Lieder mit einer angenommenen Länge von jeweils 3 Minuten auch nur einmal hören möchte, benötigt dazu ohne Unterbrechung 1 Million Stunden oder mehr - entsprechend über 114 Jahre. Sprich: Die Vielfalt ist schier unendlich, keine private Plattensammlung wird diese Masse an Liedern aufbringen.

Die meisten Angebote lassen sich auch mobil nutzen - und dann auch ohne Internet. Dann sind zwar nicht alle Songs jederzeit verfügbar, doch seine Lieblingssongs und Playlisten kann sich der Kunde bei vielen Streaming-Plattformen auch auf das Handy, das Tablet oder den PC herunterladen, einige bieten sogar die Kopplung mit HiFi-Geräten an, sodass der CD-Player der Anlage überflüssig wird.

Unterscheidungsmerkmale sind weniger der Preis, sondern mehr die Features, die Verfügbarkeit auf den mobilen Endgeräten sowie die kostenlose Nutzbarkeit. Wir haben alle diese Informationen für Sie zusammengestellt.