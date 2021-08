IPTV: Tarife & Technik für Internet-TV in der Übersicht

Für den Begriff IPTV, der zunächst ganz simpel Fern­sehen über das Internet bezeichnet, exis­tieren verschie­dene Defi­nitionen. Eine gängige und sinn­volle Unter­schei­dung ist zunächst die Tren­nung zwischen Strea­ming und IPTV: Mit IPTV wird die Über­tragung von Fern­sehin­halten über ein "geschlos­senes Netz" eines Anbie­ters bezeichnet, bei dem dann dank Quality-of-Service-(QoS)-Mecha­nismen - dem Namen entspre­chend - der TV-Empfang in einer höher­wertigen Qualität möglich ist. Hier können die Inhalte auch nur von den Kunden des jewei­ligen Provi­ders genutzt werden. Das IPTV-Angebot wird via Breit­band-Leitung, also zum Beispiel klas­sischem DSL, VDSL oder reali­siert. IPTV klingt zwar für manchen sicher­lich nach Nutzung am PC, lässt sich aber wie "normales" TV via Kabel, Satellit oder Antenne über den klas­sischen Fern­seher konsu­mieren. IPTV: Angebote und Technik für Internet-Fernsehen in der Übersicht

Bild: teltarif.de

IPTV-Ange­bote werden von den Netz­betrei­bern dann oft mit weiteren Diensten ange­reichert, so zum Beispiel "Elek­troni­schen Programm­führern" (EPG) oder der Möglich­keit zum zeit­versetzten Abruf von Sendungen. Auch Video-on-Demand-Dienste können auf Basis der IPTV-Technik reali­siert werden, müssen dies aber nicht: Bei anderen Anbie­tern kommen die Inhalte dann "ganz normal" über das Internet, also ohne QoS-Feature. Dies gilt auch für Strea­ming als Pendant zu IPTV: Hiermit sind TV-Inhalte im Netz gemeint, die zumin­dest tech­nisch von jeder­mann empfangbar sind - wenn nicht zum Beispiel durch eine Sper­rung von IP-Adressen der Empfang regional "künst­lich" beschränkt wird.

Fern­sehen und Internet wachsen zusammen

Hier­zulande bieten unter­schied­liche Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen IPTV - das ganze kommt dann in der Regel als Triple-Play-Paket mit Tele­fonie und klas­sischem Internet-Zugang. Damit treten die DSL-Anbieter auf diesem Gebiet in Konkur­renz zu den TV-Kabel-Anbie­tern, die ihrer­seits das Kabel­netz aufrüsten und damit eben­falls TV, Internet und Telefon aus einer Hand bieten.

Die aktu­ellen IPTV-Ange­bote

