FTTX: Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick

FTTX: Glasfaser-Angebote via FTTH und FTTB im Überblick

Grafik: sunt- fotolia.de, Foto/Montage: teltarif.de FTTX-Ange­bote werden in Deutsch­land in verschie­denen Regionen ange­boten - dabei finden sich nicht nur große Städte oder Ballungs­räume in den Versor­gungs­listen, sondern auch klei­nere Orte.

Wir haben auf dieser Seite Ange­bote für Sie zusam­menge­stellt, die von größeren Anbie­tern reali­siert werden. Infor­mationen zu regio­nalen Offerten finden Sie auf einer weiteren Seite.

Grafik: sunt- fotolia.de, Foto/Montage: teltarif.de In der folgenden Über­sicht erhalten Sie nicht nur Infor­mationen zur verwen­deten Technik, der Band­breite und zum Grund­entgelt, sondern auch bezüg­lich der Tele­fonie - denn wie andere Breit­band-Ange­bote werden diese Offerten gerne als Komplett­pakete vermarktet. Die VDSL-Ange­bote - reali­siert mittels so genanntem FTTC - finden Sie dagegen auf einer weiteren Ratge­berseite.

Zudem sind FTTX-Lösungen für viele Anbieter ein Pres­tige­projekt, sodass neben den unten genannten Provi­dern auch weitere Anbieter Pilot-Projekte für FTTX-Lösungen gestartet haben.

