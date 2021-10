Kostenlose E-Mail-Adresse: Freemail-Anbieter im Vergleich

Foto: Sergey-Nivens-fotolia-com, Grafik/Montage: teltarif.de Free­mailer bieten die Möglich­keit, kostenlos eine E-Mail-Adresse zu erhalten. Solche Ange­bote haben gegen­über Mail-Adressen des eigenen Breit­band-Anbie­ters den Vorteil, dass sie auch bei einem Wechsel weiter genutzt werden können - diese Möglich­keit bieten nämlich nur einzelne DSL- und Kabel-Provider. Der Abruf der eigenen Post und das Schreiben von E-Mails ist webba­siert möglich, also einfach via Browser. Zudem bieten die Anbieter in unter­schied­lichem Umfang die Möglich­keit, auch Abrufe per POP und/oder IMAP vorzu­nehmen.

In der folgenden Tabelle haben wir die großen, deut­schen Free­mail-Anbieter mit Details des jewei­ligen Ange­bots für Sie zusam­menge­stellt.