Free-SMS-Anbieter im Vergleich

Günstig SMS via Internet verschicken: Anbieter im Vergleich

Fotos: Anne Katrin Figge - fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Bei den Free-SMS-Anbie­tern gibt es sowohl anmel­defreie als auch anmel­depflich­tige Ange­bote. Bei den anmel­defreien Ange­boten stehen zum Teil weniger Zeichen zur Verfü­gung, jedoch wird als Bonus beispiels­weise die eigene Handy­nummer mit über­mittelt und der Empfänger der Kurz­mittei­lung kann somit direkt auf das Handy des Senders antworten.

Bei etli­chen Free-SMS-Anbie­tern ohne Anmel­dung gelangt man erst nach zahl­reichen Klicks durch Werbe­seiten zum Einga­befor­mular der Nach­richten oder der Sende­bestä­tigung. Nicht selten war die lang­wierige Eingabe am Ende verge­bens. Zwar werben die entspre­chenden Internet-Seiten mit einem hohen Kontin­gent an Free-SMS, das zu bestimmten Zeiten frei­geschaltet werden soll. Oft sind die Kontin­gente aber bereits kurz nach der Frei­schal­tung aufge­braucht oder man erfährt einfach nicht den genauen Zeit­punkt für die nächste Frei­gabe der kosten­losen SMS-Pakete. Wer diesen Service nutzen möchte, sollte daher genau wissen, wann die Free-SMS auf den jewei­ligen Seiten frei­geschaltet werden, um eine Nach­richt von dem bereit­gestellten Kontin­gent zu erhalten. Aus diesem Grunde haben wir eine eigene Spalte mit den Frei­schal­tungs­zeiten der Free-SMS-Pakete einge­richtet.

Anbieter für kosten­lose SMS ohne Anmel­dung

Free-SMS-Anbieter Frei-

schal­tung SMS

pro Tag

/ Zeichen Werbe-

anhang Bemer­kungen 5vor12.de rund um die Uhr 2 / 140 ja unbe­grenztes Tages­kontin­gent mufa.de rund um die Uhr unbe­grenzt / 160 ja unbe­grenztes Tages­kontin­gent

beson­ders einfa­cher Versand sms38.de rund um die Uhr unbe­grenzt / 160 ja unbe­grenztes Tages­kontin­gent

beson­ders einfa­cher Versand smsgott.de rund um die Uhr 5 / 160 ja Tages­kontin­gent von 50.000 SMS

beson­ders einfa­cher Versand smslux.de rund um die Uhr 3 / 147 ja E-Mail-Adresse muss ange­geben werden, an die die Antwort gesendet wird

Werbe­finan­ziert (abbe­stell­bare Werbe­mails) Stand: Oktober 2020, Preise in Euro

1) bei weniger als 160 Zeichen

Mit dieser Free-SMS-Tabelle können wir natür­lich nicht alle auf dem Markt befind­lichen Anbieter auflisten. Viel­mehr soll die Zusam­menstel­lung zuver­lässige und für alle nutz­bare Anbieter anführen. So finden nur regional nutz­bare Dienste oder nur für bestimmte Benut­zergruppen geöff­nete Portale keine Berück­sich­tigung in unserer Free-SMS-Tabelle. Sofern uns die kosten­losen Kontin­gente bekannt waren, haben wir nur Anbieter mit einem Tages­limit von mindes­tens 1000 Free-SMS gelistet.

Vorsicht bei der Preis­gabe persön­licher Daten

Die Anmel­dung ist zwar inner­halb von wenigen Minuten erle­digt, jedoch sollte man sich genau­estens über­legen, welche persön­lichen Infor­mationen man den Anbie­tern zur Verfü­gung stellt. Vorsicht ist auch geboten, wenn man bei der Anmel­dung die eigene Handy­nummer angeben muss. Immer wieder wird aufge­deckt, dass Firmen, Adressen und andere Kunden­daten weiter­verkaufen. Die Nutzer der kosten­freien Dienste erhalten so unter Umständen uner­wünschte Werbe­nach­richten per SMS oder MMS.

Anbieter mit Anmel­dung

Free-SMS-Anbieter Zeichen SMS

pro

Tag Werbe-

an-

hang Versand

ins

Ausland RufNr.-

Über-

mitt­lung Bemer­kungen gmx.net 160 10 nein ja ja Max. 10 SMS monat­lich. Nur bei Einrich­tung eines FreeMailPlus-Accounts unter Angabe der Adress­daten, Bank­verbin­dung und Zustim­mung zum Empfang von Werbung per Post und/oder Mail Stand: Oktober 2020, Preise in Euro

Neben den hier aufge­listeten Free-SMS-Services sind bei mehreren Anbie­tern auch kosten­pflich­tige Plus­pakete erhält­lich. Eine Über­sicht aller Paid-SMS-Anbieter finden Sie auf unserer Über­sichts­tabelle

teltarif.de testet in regel­mäßigen Abständen Free-SMS-Dienste. Dabei gelten klare Mindest­anfor­dungen für die Aufnahme von Anbie­tern in die Über­sichts­liste. Unter anderem werden nur Anbieter gelistet, bei denen mindes­tens zwei Free-SMS am Tag verschickt werden können. Bei Anbie­tern mit monat­lich begrenztem Kontin­gent, ist ein Mindestan­gebot von 10 SMS notwendig.

Natür­lich sind wir für weitere Anre­gungen dankbar, damit wir unsere Free-SMS-Tabelle weiter ausbauen können: Sollten Sie andere Free-SMS-Anbieter kennen oder durch Zufall Inter­netseiten entde­cken, über die der Versand von SMS ohne Anmel­dung kostenlos möglich ist, schi­cken Sie uns einfach eine E-Mail.