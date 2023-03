E-Mail konfigurieren: POP- und IMAP-Daten für Ihr Konto

E-Mail-Client konfigurieren

Bild: teltarif.de Wer seinen E-Mail-Zugang nicht nur per Web, also über die Home­page des Anbie­ters nutzen möchte, kann auch sein Mail­pro­gramm auf dem heimi­schen PC, dem Laptop oder dem Smart­phone entspre­chend konfi­gu­rieren und sich damit einen weitaus höheren Komfort sichern.

E-Mail-Client konfigurieren

Bild: teltarif.de

Unter­schied zwischen POP und IMAP

Die Konfi­gu­ra­tion eines E-Mail-Programms ist nicht schwer - doch ein paar Dinge gibt es zu beachten. So können Sie die E-Mails vom Server ihres Anbie­ters wahl­weise per POP oder IMAP abrufen. Setzen Sie auf POP, werden die E-Mails in Gänze vom Server abge­holt und dort in aller Regel auch gelöscht - dieses Konzept eignet sich vor allem für die E-Mail-Nutzung mit einem Gerät. Bei IMAP hingegen erfolgt die Mail-Verwal­tung auf dem Server und die E-Mail-Soft­ware bedient sich dieses Systems.

Entspre­chend lassen sich die Nach­richten wahl­weise abrufen, zunächst wird nur der Kopf der Mail mit dem Betreff über­mit­telt. Die Nach­richten können auf dem Server verbleiben, sodass das Mail-Post­fach dort immer auf dem neuesten Stand ist und sich mit den Clients synchro­ni­siert. Die Möglich­keit, Ordner auf dem Server anzu­legen, erhöht den Komfort der Nutzung.

Zu beachten ist aber, dass nicht alle Free­mailer IMAP unter­stützen - in der Regel können Sie diese Funk­tion durch einen Wechsel auf einen kosten­pflich­tigen Account hinzu­bu­chen. Welche Funk­tionen sie bei den kosten­losen Free­mail-Diensten bekommen, können Sie in unserer Über­sicht der Free­mailer nach­lesen.

POP3- und IMAP-Daten für den Mail-Client

POP3- und IMAP-Daten für ausge­wählte Anbieter

Um E-Mail-Clients entspre­chend nutzen zu können, bedarf es der passenden POP- oder IMAP-Daten für den Post­ein­gang sowie der Daten für den Post­aus­gang. Diese unter­scheiden sich von Anbieter zu Anbieter - die folgende Aufstel­lung gibt Auskunft über die Daten für die wich­tigsten Anbieter. Diese müssen Sie dann an den entspre­chenden Stellen in Ihrem E-Mail-Client eintragen - die Konfi­gu­ra­tion läuft dabei bei Thun­der­bird, Outlook bzw. den älteren Windows (Live) Mail aus den (Live) Essen­tials und Outlook Express sowie vielen weiteren Programmen ähnlich, auf Smart­phones erfolgt sie in der Regel über einen eigenen Menü­punkt in den Einstel­lungen.