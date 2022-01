Sie sind maus­grau und sollen unauf­fällig sein, sind es aber nur selten: Die grauen Kästen am Stra­ßen­rand. Sie liefern Telefon und Internet - aber nicht nur. Wir zeigen Ihnen, was die Kästen bringen.

Manchmal über­sieht man sie, manchmal stehen sie im Weg und manchmal fallen sie vor allem durch Graf­fiti und ille­gale Plakate auf, die nach und nach abfallen: graue Kästen am Stra­ßen­rand und auf dem Bürger­steig. Der inter­essierte Inter­net­nutzer weiß: Die grauen Kästen werden benö­tigt, um Telefon, Internet und TV-Signale in die Häuser zu bringen. Doch nicht alle grauen Kästen sind für die Tele­kom­muni­kations-Infra­struktur zuständig. Wussten Sie beispiels­weise, dass auch die Wasser­ver­sor­gung, die Deut­sche Post und Ener­gie­ver­sorger in diesen grauen Kästen ein Zuhause haben und auch Ampeln nicht funk­tio­nieren und Stra­ßen­bahnen ohne sie nicht fahren würden? Sogar LTE und WLAN wird inzwi­schen durch diese Kästen ermög­licht.

Anzeige:

Mehr zum Thema Netz

Wir haben uns auf den Straßen Deutsch­lands umge­sehen und zeigen Ihnen, wie wichtig die grauen Kästen für unsere Infra­struktur sind. Mit einem Klick auf das Bild auf jeder Seite kommen Sie zum nächsten Kasten, der wieder einen anderen Inhalt und eine andere Funk­tion hat.