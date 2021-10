DSL-Flatrate: Aktuelle Aktionsangebote der Provider

Bild: imageit - fotolia.com Der heimi­sche Fest­netz-Anschluss mit Tele­fonie und vor allem Internet-Zugang ist aus den deut­schen Wohn­zimmern nicht wegzu­denken. Trotz des Mobil­funk-Booms verfügen über 80 Prozent der Haus­halte über einen inter­netfä­higen Fest­netz-Anschluss.

Die hohe Verbrei­tung liegt auch an den mode­raten Kosten eines Anschlusses. Wie Sie in den Tabellen auf dieser Seite sehen, sind dank der VDSL- und DSL-Akti­onsan­gebote der Provider güns­tige Tarife für jeder­mann erhält­lich. Die Tabellen aktua­lisieren wir jeweils zu Beginn eines neuen Monats und zeigen auf einen Blick die Tarife für Neukunden bzw. bei einem Provider-Wechsler.

Komplett­pakete sind am güns­tigsten

DSL-Flatrate: Aktuelle Aktionsangebote der Provider

Bild: imageit - fotolia.com Sepa­rate DSL-Tarife zum Kombi­nieren mit einem bestehenden Tele­fonan­schluss sind nicht mehr zeit­gemäß und in der Regel zu teuer. Daher finden sie hier keine Berück­sich­tigung. Außerdem listen wir hier keine Paket­tarife, die nur ein begrenztes Daten­volumen enthalten und bei denen Folge­kosten beim weiteren Surfen entstehen. Daher sind hier ausschließ­lich Komplett­pakete mit DSL- oder VDSL-Anschluss und Tele­fonan­schluss gelistet.

In der Regel verfügen die unten stehenden Ange­bote über eine Internet-Flat­rate. Im ungüns­tigsten Fall wird nach Verbrauch eines bestimmten Daten­volu­mens die Band­breite gedros­selt. Hier spricht man von Tarifen mit Inklusiv-Volumen. In einer entspre­chenden Fußnote wird auf den Umstand hinge­wiesen. Die Auswahl ist in die typi­schen Band­breiten-Stufen 16 MBit/s, 50 MBit/s, 100 MBit/s und 250 MBit/s aufge­teilt.

Tele­fonie nur noch Neben­sache

Nicht alle Tarife enthalten eine Sprach-Flat­rate, denn der Schwer­punkt der Auswahl liegt auf dem Inter­netan­schluss. Über die genauen Kondi­tionen können Sie sich auf den jewei­ligen Tarif­seiten infor­mieren, die in der ersten Spalte verlinkt sind. Außerdem ist aufge­listet, mit welcher Mindest­vertrags­lauf­zeit die Tarife ange­boten werden. Dies hat Auswir­kungen auf die Kondi­tionen des Tarifs.

Außer­halb des Ausbau­gebiets eines Anbie­ters bzw. in schlecht ausge­bauten Berei­chen können soge­nannte "Regio-Aufschläge" anfallen. Diese werden hier nicht gelistet. Des Weiteren können die Anbieter bei Neuan­schlüssen eine Tech­niker­gebühr berechnen. Hierauf weisen wir in den Fußnoten hin. In der Tabelle stehen Akti­onsan­gebote mit Rabatten neben regulär güns­tigen Tarifen, um eine bessere Über­sicht zu bieten.

Tages­aktu­elle Tarife-Aktionen finden Sie in unserem Tarif­vergleich Fest­netz - Tele­fonie und Internet. Dort werden Akti­onsan­gebote einge­rechnet und durch­schnitt­liche Preise abge­bildet.