Stand: Oktober 2020, Preise in Euro.

Die darge­stellten Preise enthalten die MwSt. von 19%. Die meisten Anbieter geben die Senkung der MwSt. auf 16% per Rech­nungs­gut­schrift an den Kunden weiter. Mehr Infos lesen Sie hier.

Akti­onspreise gelten in der Regel für eine Vertrags­lauf­zeit von maximal 24 Monaten und nur in den Ausbau­gebieten der jewei­ligen Anbieter.

1) Nicht enthalten sind 69,95 Euro Tech­niker­gebühr, die bei Neuan­schlüssen anfallen. Diese Gebühr beläuft sich auf 19,95 Euro bei einem Anbie­terwechsel zu 1&1. Wenn aufgrund von Angaben zum vorhe­rigen Anschlus­sin­haber kein Tech­niker beauf­tragt werden muss, fallen einmalig 59,95 Euro an.

2) Nicht enthalten sind 29,99 Euro Tech­niker­gebühr, die bei Neuan­schlüssen anfallen.

3) Dieser Tarif beinhaltet keine Fest­netz-Flat­rate und ist nur auf Anfrage im Shop oder an der Hotline erhält­lich.