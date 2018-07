Der heimische Festnetz-Anschluss mit Telefonie und vor allem Internet-Zugang ist aus den deutschen Wohnzimmern nicht wegzudenken. Trotz des Mobilfunk-Booms verfügen über 80 Prozent der Haushalte über einen internetfähigen Festnetz-Anschluss.

Die hohe Verbreitung liegt auch an den moderaten Kosten eines Anschlusses. Wie Sie in den Tabellen auf dieser Seite sehen, sind dank der VDSL- und DSL-Aktionsangebote der Provider günstige Tarife für jedermann erhältlich. Die Tabellen aktualisieren wir jeweils zu Beginn eines neuen Monats und zeigen auf einen Blick die Tarife für Neukunden bzw. bei einem Provider-Wechsler.

Komplettpakete sind am günstigsten

DSL-Flatrate: Aktuelle Aktionsangebote der Provider Separate DSL-Tarife zum Kombinieren mit einem bestehenden Telefonanschluss sind nicht mehr zeitgemäß und in der Regel zu teuer. Daher finden sie hier keine Berücksichtigung. Außerdem listen wir hier keine Pakettarife, die nur ein begrenztes Datenvolumen enthalten und bei denen Folgekosten beim weiteren Surfen entstehen. Daher sind hier ausschließlich Komplettpakete mit DSL- oder VDSL-Anschluss und Telefonanschluss gelistet.

In der Regel verfügen die unten stehenden Angebote über eine Internet-Flatrate. Im ungünstigsten Fall wird nach Verbrauch eines bestimmten Datenvolumens die Bandbreite gedrosselt. Hier spricht man von Tarifen mit Inklusiv-Volumen. In einer entsprechenden Fußnote wird auf den Umstand hingewiesen. Die Auswahl ist in die drei typischen Bandbreiten-Stufen 16 MBit/s, 50 MBit/s und 100 MBit/s aufgeteilt.

Telefonie nur noch Nebensache

Nicht alle Tarife enthalten eine Sprach-Flatrate, denn der Schwerpunkt der Auswahl liegt auf dem Internetanschluss. Über die genauen Konditionen können Sie sich auf den jeweiligen Tarifseiten informieren, die in der ersten Spalte verlinkt sind. Außerdem ist aufgelistet, mit welcher Mindestvertragslaufzeit die Tarife angeboten werden. Dies hat Auswirkungen auf die Konditionen des Tarifs.

Außerhalb des Ausbaugebiets eines Anbieters bzw. in schlecht ausgebauten Bereichen können sogenannte "Regio-Aufschläge" anfallen. Diese werden hier nicht gelistet. Des Weiteren können die Anbieter bei Neuanschlüssen eine Technikergebühr berechnen. Hierauf weisen wir in den Fußnoten hin. In der Tabelle stehen Aktionsangebote mit Rabatten neben regulär günstigen Tarifen, um eine bessere Übersicht zu bieten.

Tagesaktuelle Tarife-Aktionen finden Sie in unserem Tarifvergleich Festnetz - Telefonie und Internet. Dort werden Aktionsangebote eingerechnet und durchschnittliche Preise abgebildet.