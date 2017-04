Übersicht der aktuellen DSL- und VDSL-Tarife im April

Bonus für 1&1-Neukunden, easybell mit innogy-Tarifen

Wie immer zu Monatsbeginn stellen wir Ihnen die aktuellen (V)DSL-Tarife und ihre Aktionen vor.

Bei 1&1 erhalten Anbieterwechsler in diesem Monat in einigen DSL-Tarifen einen einmaligen Wechsel-Bonus, der ab dem vierten Monat mit der jeweiligen Grundgebühr verrechnet wird: Im Tarif DSL 16 sind das 20 Euro, im Tarif DSL 50 gibt es 50 Euro und bei DSL 100 den Maximalbonus von 100 Euro. Obendrein gewährt der Anbieter bei Onlinebuchung in allen DSL-Basis-Tarifen derzeit einen Preisvorteil von 180 Euro in Form einer um 15 Euro reduzierten monatlichen Grundgebühr in den ersten 12 Monaten der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit.

Der bundesweit agierende Internetanbieter easybell vertreibt Anschlüsse von innogy jetzt auch regional in weiteren 200 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Tarif Komplett easy speed mit maximal 50 MBit/s kostet 34,95 Euro im Monat und hat keine Mindestvertragslaufzeit. Gegen Aufpreis von monatlich 5 Euro und einmaligen Einrichtungskosten von 49,95 Euro kann auch VDSL mit 100 MBit/s im Download und 40 MBit/s im Upload gebucht werden. Ebenfalls für 5 Euro pro Monat gibt es eine Flatrate in die deutschen Mobilfunknetze oben drauf.

Im nachfolgenden Ratgeber haben wir für Sie Komplettpakete für DSL- oder VDSL-Tarife mit Telefonanschluss aufgelistet, inklusive der aktuellen Aktionsangebote.

Übrigens: In unserem Tarifvergleich werden die Aktionen der Anbieter in den rechnerischen, monatlichen Preis mit eingerechnet. Zusätzlich können Sie mit einem Klick auf "Weitere Details" beim betreffenden Tarif neben weiteren wichtigen Tarifdetails auch die tatsächlichen monatlichen Kosten sowie die Gesamtkosten über die gewünschte Laufzeit einsehen.