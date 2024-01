Kostenlose Cloud-Anbieter mit Servern in der Schweiz

Die NSA-Affäre enthüllte 2013 nach den Veröf­fent­lichungen von Edward Snowden das welt­weite Ausmaß der ver­dachts­un­ab­hängigen Massen-Über­wachung durch die Geheim­dienste. Insbe­sondere die Zu­sammen­arbeit zwischen US-ameri­kanischen Cloud-Anbie­tern mit der NSA und der USA Cloud Act wurden und werden scharf kriti­siert.

Viele Internet-Nutzer haben seither ihre privaten Daten von US-Servern gelöscht und bei deut­schen Online-Diensten abge­legt, da diese den deut­schen Daten­schutz-Stan­dards unter­liegen. In einer sepa­raten Über­sicht haben wir bereits Online-Spei­cher-Dienste mit Rechen­zentren in Deutsch­land vorge­stellt.

Inner­halb Europas, aber außer­halb der EU, ist die Schweiz ein Land, das mit beson­ders hohen Daten­schutz-Stan­dards wirbt. Wir haben uns daher einmal ange­schaut, welche Anbieter in der Schweiz einen kosten­losen Online-Spei­cher auch für Kunden im Ausland anbieten. Unsere Auswahl berück­sich­tigt selbst­verständ­lich nur Dienste, deren Server auch tatsäch­lich in der Schweiz stehen. SecureSafe

Bild: SecureSafe

SecureSafe: Einer der bekann­testen Dienste

Einer der bekann­testen schwei­zeri­schen Cloud-Dienste ist SecureSafe der DSwiss AG. SecureSafe bezeichnet sich selbst als "hoch­sicheren Online-Spei­cher mit Pass­wort­manager", der sowohl Privat- als auch Firmen­kunden anspricht.

Bestand­teil des Online-Spei­chers ist ein sepa­rater Pass­wort­manager, in dem Kombi­nationen aus Benut­zername und Pass­wort für Webdienste abge­legt werden können. Der Gratis-Account bietet 100 MB Online-Spei­cher­platz und erlaubt das Ablegen von 10 Pass­wörtern. Für den Zugriff auf den Spei­cher gibt es Clients für Windows und Mac sowie Apps für iOS und Android. Browser-Erwei­terungen für Google Chrome, Mozilla Firefox, Micro­soft Edge und Brave sind eben­falls verfügbar. Auf Nach­frage von teltarif.de bekräf­tigte ein Spre­cher des Unter­nehmens, dass aus Sicher­heits­gründen kein Zugang per WebDAV ange­boten wird und auch nicht geplant ist. Der Spei­cher lässt sich also nicht ohne Soft­ware direkt in den Datei­explorer einbinden. SecureSafe erlaubt aber das Hoch­laden per E-Mail: Sendet man eine Datei an die spezi­elle Account-E-Mail-Adresse, wird die ange­hängte Datei in der Cloud abge­legt.

Auch mit dem Gratis-Account ist der Datei­versand mit öffent­lichem Link möglich, aller­dings lassen sich maximal drei Dateien versenden. Der sichere Datei­versand mit Sicher­heits­code bleibt Bezahl­kunden ab dem Silver-Abo vorbe­halten. Privat­kunden können gegen Bezah­lung 1 GB (Pro-Abo, 1,50 Euro oder CHF pro Monat), 20 GB (Silver-Abo, 4 Euro oder CHF pro Monat) oder 100 GB (Gold-Abo, 12 Euro oder CHF pro Monat) sowie weitere Funk­tionen erhalten. Eine voll­stän­dige Verschlüs­selung per AES-256 und RSA-2048, Daten­trans­port mit SSL/TLS, eine drei­fache Daten­absi­cherung und 2FA bietet aber auch der Gratis-Account.

Die HTML5-Ober­fläche von SecureSafe erwies sich in unserem Test als sehr schlank, perfor­mant und über­sicht­lich. Die alte Webober­fläche ist auf Wunsch noch nutzbar, reagiert aller­dings deut­lich lang­samer und sieht etwas tech­nischer aus.

PRO sepa­rater Pass­wort-Safe

schlanke Ober­fläche

Datei-Upload per E-Mail möglich CONTRA nur 100 MB gratis

kein WebDAV-Zugang

viele Funk­tionen kosten extra

