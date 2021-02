Online-Speicher-Dienste mit Server in Deutschland

Seit den NSA-Enthül­lungen rund um Edward Snowden sind in Deutsch­land gehos­tete Cloud-Dienste näher in den Fokus der Aufmerk­samkeit gerückt. Denn der deut­sche und auch euro­päische Daten­schutz nach der Daten­schutz­grund­ver­ord­nung ist deut­lich strenger ausge­legt als etwa in den USA. Deut­sche Server-Stand­orte sind jedoch auch kein Garant für einen hundert­prozentigen Schutz. Daher sollten sensible Daten verschlüs­selt werden, bevor sie in die Cloud geschickt werden. Dies geht beispiels­weise mit Boxcryptor.

US-ameri­kani­sche und andere auslän­dische Cloud-Anbieter betreiben zwar inzwi­schen auch Server inner­halb der EU und unter­liegen damit der euro­päi­schen DSGVO. Gleich­zeitig gilt für US-Unter­nehmen aber weiterhin der US Cloud Act, der US-Behörden den Zugriff auch auf Nutzer-Daten gestattet, die US-IT-Dienst­leister oder Internet-Unter­nehmen außer­halb der USA spei­chern.

In dieser Über­sicht sind einige Online-Spei­cher-Dienste für den privaten Gebrauch aufge­führt, deren Rechen­zentren in Deutsch­land liegen und deren dort gespei­cherten Daten dem deut­schen Daten­schutz unter­liegen.

