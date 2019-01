Online-Speicher-Dienste mit Server in Deutschland

Seit den NSA-Enthüllungen rund um Edward Snowden sind in Deutschland gehostete Cloud-Dienste näher in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Denn der deutsche und auch europäische Datenschutz ist deutlich strenger ausgelegt als etwa in den USA. Deutsche Server-Standorte sind jedoch auch kein Garant für einen hundert­prozentigen Schutz. Daher sollten sensible Daten verschlüsselt werden, bevor sie in die Cloud geschickt werden. Dies geht beispielsweise mit Boxcryptor.

In dieser Übersicht sind einige Online-Speicher-Dienste für den privaten Gebrauch aufgeführt, deren Rechenzentren in Deutschland liegen und deren dort gespeicherten Daten dem deutschen Datenschutz unterliegen.