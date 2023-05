VDSL, Kabel, Glasfaser & Co.: Vor- & Nachteile der Leitungen

Breit­band in Deutsch­land

Eine schnelle Inter­netlei­tung gibt es in Deutsch­land auf verschie­denen Wegen: Neben DSL und VDSL gibt es TV-Kabel­anschlüsse, echte Glas­faser­leitungen, LTE und 5G sowie Internet via Satellit und mehr. Viele der Tech­nolo­gien bringen Nach­teile mit sich, jede hat aber auch ihre eigenen Vorteile. Wir stellen im Folgenden die Vor- und Nach­teile der verschie­denen Anschluss­formen zusammen.

Die Vor- und Nach­teile der Zugangs­formen zu kennen, ist vor allem für jene Regionen inter­essant, in denen die Kunden eine Auswahl zwischen verschie­denen Inter­netan­schluss­arten haben - beispiels­weise in Städten. Gerade in länd­lichen Regionen ist das nicht immer der Fall. Doch auch hier kann es von Vorteil sein, mögliche Nach­teile einer bestimmten Zugangs­technik zu kennen.

Mit einem Klick auf das Bild kommen Sie zur jeweils nächsten Anschluss­form und lernen die Vor- und Nach­teile von VDSL, TV-Kabel, Glas­faser, LTE und 5G kennen.

