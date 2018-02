VDSL, Kabel, Glasfaser & Co.: Vor- & Nachteile der Breitband-Leitungen

Breitband in Deutschland

Eine schnelle Internetleitung gibt es in Deutschland auf verschiedenen Wegen: Neben DSL und VDSL gibt es TV-Kabelanschlüsse, echte Glasfaserleitungen, LTE, spezielle Richtfunklösungen und mehr. Viele der Technologien bringen Nachteile mit sich, jede hat aber auch ihre eigenen Vorteile. Wir stellen im Folgenden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Anschlussformen zusammen.

Die Vor- und Nachteile der Zugangsformen zu kennen, ist vor allem für jene Regionen interessant, in denen die Kunden Auswahl zwischen verschiedenen Internetanschlussarten haben - beispielsweise in Städten. Gerade in ländlichen Regionen ist das nur selten der Fall. Doch auch hier kann es von Vorteil sein, mögliche Nachteile einer bestimmten Zugangsform zu kennen.

Mit einem Klick auf das Bild kommen Sie zur jeweils nächsten Anschlussform und lernen die Vor- und Nachteile von VDSL, Glasfaser, LTE, TV-Kabel kennen.