Störung: 3000 Haushalte ohne Internet und Festnetz

Netzausfall bei der Entega Medianet Offenbar gibt es in Südhessen momentan eine größere Störung bei Internet- und Fest­netz­an­schlüssen, die bereits am Mitt­woch begonnen hat. Betroffen sind laut dem Darm­städter Echo rund 3000 Haus­halte, die ihren Anschluss beim regio­nalen Netz­be­treiber Entega-Medi­anet haben.

Die Entega-Medi­anet meldet, dass die Groß­stö­rung im Oden­wald, an der Berg­straße und auch in Teilen Darm­stadts momentan noch anhält. Ein Spre­cher des Netz­be­trei­bers sprach gegen­über der Zeitung von einer "abso­luten Ausnah­me­si­tua­tion", leider wisse man noch nicht, woran es liegt. Dutzende von Medi­anet-Mitar­bei­tern sollen damit beschäf­tigt sein, die Störung zu beheben und den Grund zu finden. Betroffen sei nicht ein einziges Kabel, sondern ein ganzes Leitungs­netz, es sei also ein größerer "System­aus­fall". Nach dpa-Informationen waren am Mittwoch sogar bis zu 25 000 Haushalte ohne Festnetz- und Internetversorgung.

Wer von dem Ausfall betroffen ist, kann sich über das Handy bei einer Störungs­hot­line rund um die Uhr über den aktu­ellen Stand infor­mieren. Die Nummer ist 0800-4651776.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (5)