Satelliten-Internet: Starlink erklärt Deutschland für versorgt

Für Internet-Nutzer abseits jeder terres­tri­schen Versor­gung kann eine Satel­liten­ver­bun­dung die Lösung darstellen. Star­link erklärt, dass sein Dienst jetzt in ganz Deutsch­land verfügbar ist.

Wenn Sie fernab der Zivi­lisa­tion wohnen, kann es sein, dass es dort kein oder kaum Internet gibt. Analoge Tele­fonie mag viel­leicht noch funk­tio­nieren, ISDN wurde abge­kün­digt und Tele­fonie über VoIP wird ab einer gewissen Leitungs­länge zum unkal­kulier­baren Aben­teuer.

Solange in solche entle­genen Gebiete keine Glas­faser gelegt wird, kann nur noch ein Angebot helfen: Internet per Satellit.

Internet per Satellit? Zu weit, zu langsam?

Internet per Satellit von Starlink ist jetzt in ganz Deutschland verfügbar, sagt Starlink

Grafik: Starlink Da gibt es verschie­dene Ange­bote über geosta­tio­näre Satel­liten, die daran kranken, dass die Lauf­zeit von 72.000 Kilo­meter (hin und zurück vom Satel­liten zur Boden­sta­tion) für unend­lich lange Ping­zeiten geführt hat.

Eine bessere Möglich­keit bieten erdnahe Satel­liten, hier sind bereits einige Netze gestartet oder stehen kurz vor ihrem Start.

Star­link in ganz Deutsch­land verfügbar

Der Satel­liten-Dienst "Star­link" von SpaceX dem Raum­fahrt­unter­nehmen des Elektro-Auto-Pioniers und Tesla-Grün­ders Elon Musk hat dieser Tage alle Inter­essenten per E-Mail infor­miert, dass man nun ganz Deutsch­land versorgen könne.

Wer sich auf www.starlink.com durch­klickt, bekommt aber weiter den Hinweis ange­zeigt, dass "Star­link derzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Benut­zern pro Service­gebiet verfügbar" ist. Bestel­lungen werden nach dem Grund­satz „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfüllt, teilt die Home­page in deut­scher Sprache mit. Man muss nur noch die Service-Adresse eintragen. Falls das Tool die Adresse nicht kennt, kann man mit Hilfe von Google Maps eine "Plus-Adresse" ermit­teln und angeben. "F8CJ+59 Berlin" beispiels­weise wäre die Adresse der Redak­tion.

Nach Eingabe der Service-Adresse ist diese fest­gelegt und kann nicht mehr geän­dert werden. Das Start­paket kostet einmalig 499 Euro dazu kommen 59 Euro für Versand und Abwick­lung. Ferner werden jeden Monat 99 Euro für den Service abge­rechnet.

Gelie­fert wird dann eine auto­matisch sich auf die Satel­liten ausrich­tende Antenne, die eine möglichst unein­geschränkte Rund­umsicht zum Himmel haben sollte. Erste Anwender berichten, dass Down­load-Geschwin­dig­keiten von bis zu 100 MBit/s durchaus möglich seien.

Satel­liten­sicht per App prüfen

Star­link stellt eine App für iOS und Android zur Verfü­gung, die bei der Ausrich­tung der Anlage hilft und schon vorab ohne Sat-Anlage oder Schüssel sagen kann, ob der ange­peilte Standort funk­tio­nieren wird.

Star­link empfiehlt ein "freies Sicht­feld als 100-Grad-Kegel um das Zentrum der Satel­liten­schüssel (nach dem Kippen) mit einer mini­malen Eleva­tion von 25 Grad". Hinder­nisse, die sich tief am Himmel befinden, können mehr Ausfälle verur­sachen, da sich die Satel­liten häufiger in diesem Bereich des Himmels befinden, erläu­tert Star­link in seiner deutsch­spra­chigen FAQ.

Wenn keine andere Internet-Anbin­dung möglich ist, sind monat­liche 99 Euro sicher­lich ein Licht­blick. Wer aber bereits terres­trisch versorgt ist, bekommt für das gleiche Geld viel­leicht Glas­faser mit 1 GBit/s oder für deut­lich weniger Geld auch 100 MBit/s.

Wenn terres­tri­sche Internet-Anbieter ihre Verspre­chen nicht erfüllen, könnte es künftig ein Minde­rungs- und Kündi­gungs­recht geben.