BREKO: Internet per Satellit ist keine Alternative

Von einem flächen­deckend schnellen Internet sind wir in Deutsch­land noch meilen­weit entfernt. Wäre Internet per Satellit eine Alter­native? Nein, sagt der BREKO und hat gute Gründe.

Trotz aller voll­mun­digen Verspre­chungen: Von einem flächen­deckenden schnellen Internet sind wir in Deutsch­land noch meilen­weit entfernt. Da klingen die Ange­bote für Satel­liten­internet, wie sie die US-Raum­fahrt­unter­nehmen SpaceX, die briti­sche Firma Oneweb oder der Handels­gigant Amazon zukünftig welt­weit anbieten wollen, verlo­ckend.

Auch in der aktu­ellen poli­tischen Diskus­sion rückt das Internet aus dem All zuneh­mend ins Blick­feld. Eine vom Bundes­ver­band Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) in Auftrag gege­bene Studie der Tech­nischen Hoch­schule Mittel­hessen hat nun die Leis­tungs­fähig­keit von Satel­liten­internet nach dem Konzept von Star­link unter­sucht.

Satel­liten keine Alter­native für Glas­faser

Was vor wenigen Jahren noch schwer vorstellbar war, ist mitt­ler­weile auch in Deutsch­land Realität geworden: Über Satel­liten­netz­werke wie Star­link sollen zukünftig welt­weit Breit­band-Inter­net­zugänge zur Verfü­gung gestellt werden.

Seit März 2021 laufen Beta-Tests in ausge­wählten Regionen Deutsch­lands. Stand Mitte 2021 verwen­deten nach Angaben von Star­link bereits 69.000 Nutzer das Angebot. Bis Mitte 2022 rechnet das von dem Tesla-Gründer Elon Musk gestar­tete Unter­nehmen mit bis zu einer halben Million Kunden welt­weit.

Stei­gende Anfor­derungen an Infra­struktur

Wo noch es keine schnelle Leitung gibt, könnte Internet per Satellit eine Option sein. Vielleicht

Fotos: Filiago/teltarif.de, Logo: Breko: Montage: teltarif.de Dass die Anfor­derungen an die Leis­tungs­fähig­keit der digi­talen Infra­struktur wachsen, hatte die "Markt­ana­lyse21" des BREKO gezeigt. So erhöhte sich das durch­schnitt­lich pro Anschluss und Monat über­tra­gene Fest­netz-Daten­volumen allein im vergan­genen Jahr um mehr als 40 Prozent. Diesen Trend spie­gelt auch die weiter stei­gende Nach­frage nach hoch­bitra­tigen Anschlüssen wider.

Bereits ein Drittel aller Kunden buchten im Jahre 2020 Inter­net­anschlüsse mit einer mögli­chen Spitzen-Daten­rate über 100 MBit/s. Mehr als eine Million Kunden entschieden sich bereits für Anschlüsse mit Daten­raten von 1 GBit/s oder noch mehr, sofern möglich.

Politik möchte schnelle Lösungen

Auch die Politik möchte "schnelle Lösungen", die sich möglichst sofort reali­sieren lassen. So hat das für den Ausbau der digi­talen Infra­struktur zustän­dige Bundes­minis­terium für Verkehr und digi­tale Infra­struktur (BMVI) Anfang Juni 2021 einen „Digi­tali­sie­rungs­zuschuss“ in Form einer Förde­rung von Inter­net­anschlüssen in Einzel- und Rand­lagen über eine nicht-leitungs­gebun­dene Inter­net­anbin­dung, wie beispiels­weise über Satellit, ange­kün­digt.

Beispiels­weise in Regionen wie dem Ahrtal oder in Teilen von Nord­rhein-West­falen wurde buch­stäb­lich über Nacht die komplette terres­tri­sche Infra­struktur "wegge­spült". Hier wurden Test­sys­teme von Star­link instal­liert und sorgten "über Nacht" für Netz­anbin­dungen. Aller­dings hat auch der Netz­betreiber Telekom in Rekord­zeit sein Mobil­funk­netz wieder instand gesetzt und verstärkt und ist derzeit dabei so viele Fest­netz­ver­bin­dungen wie möglich wieder nutzbar zu machen.

Was kann der Satellit bieten?

Könnte Satel­liten­internet eine Alter­native für Glas­faser­netze bis in die Gebäude (FTTB) oder Wohnungen (FTTH) in Deutsch­land sein? Der BREKO hat sich fach­kun­digen Rat geholt: Prof. Dr. Kristof Ober­mann von der Tech­nischen Hoch­schule Mittel­hessen hat die Leis­tungs­fähig­keit von satel­liten­gestützten Breit­band­netzen tech­nisch unter­sucht und mit der Leis­tungs­fähig­keit von terres­tri­schen Glas­faser­anschlüssen vergli­chen.

Die Studie orien­tierte sich dabei an den Para­metern des Star­link-Satel­liten-Konzepts.

Die wesent­lichen Ergeb­nisse

Über das Satel­liten­netz­werk Star­link lässt sich keine flächen­deckende Versor­gung der deut­schen Haus­halte mit Bitraten von mindes­tens 100 MBit/s im Down­load errei­chen. (Typi­sche Werte liegen zwischen 50 MBit/s und 100 MBit/s).

Selbst bei opti­mis­tischen Annahmen ließen sich über Star­link maximal 1,3 Millionen 100-MBit/s-Anschlüsse oder 130.000 Gigabit-Anschlüsse in Deutsch­land reali­sieren. Die Upstream-Bitraten entspre­chen dabei maximal 30 bis 40 Prozent der Down­stream-Bitraten. Star­link verspricht auch nur maximal 100 MBit/s im Down­stream.

Satel­liten­internet ist keine Alter­native für Glas­faser­anschlüsse bis in die Gebäude und Wohnungen. Mit Glas­faser­anschlüssen können Bitraten von 1 GBit/s, 10 GBit/s und künftig sogar noch höhere Bitraten (100 GBit/s, 400 GBit/s) sowohl im Up- als auch im Down­stream reali­siert werden. Das sind tech­nisch mögliche Werte, die im Moment noch abso­lute Zukunfts­musik sind.

BREKO sieht auch Vorteile

Trotz der Nach­teile gegen­über Glas­faser­netzen handelt es sich bei dem Star­link-Netz um ein tech­nolo­gisch sehr inter­essantes Netz, stellt die Studie fest und sieht Star­link für welt­weite und flächen­deckende Versor­gung von Gegenden mit geringer Bevöl­kerungs­dichte gut geeignet.

Das könnten zum Beispiel länd­liche Gebiete, Welt­meere, Arktis, Antarktis, Wüsten, Steppen, Weide­flä­chen oder Gebirge sein. Falls eine Sicht­ver­bin­dung zum Satel­liten möglich ist: auch Wälder.

Satellit als Ergän­zung

Das Star­link-Netz könne auch in Deutsch­land als Ergän­zung zu bestehenden Breit­band­tech­nolo­gien einen wich­tigen Beitrag leisten, mit dem Haus­halte eine Grund­ver­sor­gung und digi­tale Teil­habe erhalten, die ansonsten auch in den nächsten Jahren weder eigen­wirt­schaft­lich noch mit dem Einsatz von staat­lichen Förder­mit­teln erschlossen werden könnten, räumt die Studie ein.

Die Stärke des Star­link-Netz liege weniger in der bereit­gestellten Kapa­zität als viel­mehr in der globalen Vernet­zung sehr vieler Endge­räte.

Zwar sei noch nicht absehbar, ob und wann Star­link sein Endaus­bau­ziel von insge­samt knapp 42.000 Satel­liten im Weltall errei­chen werde. Notwendig seien Verfüg­bar­keit und Geneh­migungen der entspre­chenden Umlauf­bahnen und Frequenzen für die Daten- und Tele­metrie­ver­bin­dungen. Die Studie ging aber trotzdem davon aus, dass alle etwa 42.000 Satel­liten ins All gebracht werden können.

BREKO sieht Glas­faser als unver­zichtbar

Für den BREKO, als Inter­essen­ver­band der Glas­faser-Netz­ausbau-Unter­nehmen, ist heute schon klar: "Die Ergeb­nisse der Studie unter­strei­chen, dass Glas­faser als digi­tale Infra­struktur alter­nativlos ist. Der Glas­faser­ausbau muss deshalb auch weiterhin poli­tisch höchste Prio­rität haben, um eine zukunfts­sichere und nach­hal­tige Basis für die Digi­tali­sie­rung Deutsch­lands zu schaffen. Gleich­zeitig liefert die Studie wich­tige Erkennt­nisse, was Satel­liten­internet leisten kann."

Zugleich sieht der BREKO, dass Bürger in sehr länd­lichen oder beson­ders dünn besie­delten Gegenden digi­tale Teil­habe haben sollen. Hier könne das Internet aus dem All sinn­voll als Brücken­tech­nologie einge­setzt werden.

Auch im Kata­stro­phen­fall, wie jüngst bei der Flut­kata­strophe in Teilen von Nord­rhein-West­falen und Rhein­land-Pfalz, könne Satel­liten­internet schnell helfen, um die Inter­net­anbin­dung sicher­zustellen.

Nach­hal­tig­keit im Blick behalten

Wichtig sei aber auch, dass bei aller Euphorie über Star­link das Thema Nach­hal­tig­keit im Blick bleibt. Bisher ist unklar, welche Auswir­kungen die vielen tausend geplanten Satel­liten haben werden und was mit diesen nach deren Betriebs­zeit passiert, betonte BREKO-Geschäfts­führer Dr. Stephan Albers.

Prof. Dr. Kristof Ober­mann von der Tech­nischen Hoch­schule Mittel­hessen bleibt gelassen: "Satel­liten­internet wie beispiels­weise Star­link stellt für das Geschäfts­modell von Tele­kom­muni­kati­ons­firmen keine Bedro­hung dar. Die Stärke derar­tiger Netze liegt weniger in der bereit­gestellten Kapa­zität als viel­mehr in der globalen Vernet­zung sehr vieler Endge­räte mit mode­raten Bitraten aber geringen Latenzen bei hinrei­chend großen Entfer­nungen. Die wirt­schaft­liche, poli­tische und auch mili­täri­sche Bedeu­tung des Satel­liten­inter­nets sollte daher nicht unter­schätzt werden."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Bei Internet über Satellit muss man zwei Systeme unter­scheiden: Die geosta­tio­nären Ange­bote, wo ein Satellit "fest" am Himmel geparkt ist - meist in 36.000 km Höhe. Das sorgt für unglaub­lich hohe Ping-Werte. Darüber kann man E-Mails senden und empfangen und auch Bilder oder Filme herun­ter­laden, aber schnelle Compu­ter­spiele oder inter­aktive Dinge wie Video­kon­ferenzen sind damit nicht machbar.

Dann gibt es die Systeme im nied­rigen Orbit (LEO) wie das System Star­link, das überall da, wo es schon geht, ein echter Segen für die Anwender sein kann. Schüssel bestellen, aufbauen und die Verbin­dung funk­tio­niert sogar. Wie das aussehen wird, wenn immer mehr Nutzer in das Netz einsteigen, ist schwer vorher­zusagen. Genauso wenig ist bekannt, ob es am Himmel auf die Dauer nicht "zu voll" wird oder was passiert, wenn zwei Satel­liten zusam­men­stoßen. Beiden Satel­liten-Systeme ist eines gemeinsam: Der Anschluss ist bei Aufbau und Betrieb relativ teuer.

Mit der Einschät­zung, dass terres­tri­sche Glas­faser leis­tungs­fähiger ist, liegt der BREKO richtig. Das momen­tane Ausbau­tempo muss beibe­halten oder eher verstärkt werden. Dabei sind Doppel­aus­bauten (sogar und gerade in der Provinz) unbe­dingt zu vermeiden.

Wichtig ist, dass das schnelle Internet möglichst zügig in die Fläche zu den Menschen kommt, die darauf ange­wiesen sind. Hier müssen Orte früh­zeitig benannt werden, damit sich die Kunden darauf einrichten können und büro­kra­tische Hinder­nisse aller Art vorher besei­tigt werden. Nur bei der Ausbau­qua­lität darf nicht gespart werden.