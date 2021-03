Konnect: Satelliten-Internet für weitere 200.000 Haushalte

Wo es kein vernünf­tiges Fest­netz und wenig Mobil­funk, also "Nichts" gibt, könnte Internet per Satellit in Frage kommen. Doch der Einstieg ist etwas aufwendig und nicht für alle Anwen­dungs-Fälle geeignet.

Der konnect-Satellit von Eutelsat sendet bei 7,2 Grad Ost. Grob Richtung Süden sollte freie Sicht vorhanden sein.

Foto: Konnect Es gibt Regionen im Land, da gibt's kein Netz. Weder Mobil­funk, viel­leicht nicht einmal Fest­netz. Falls es Fest­netz gibt, reicht das gerade so für Tele­fonie, selbst DSL kann da nicht verfügbar sein. Bisher konnten und mussten die Bewohner dieser Ecken mit ISDN (max. 128 kBit/s) klar­kommen, doch ISDN wurde und wird von den Anbie­tern gene­rell gekün­digt und gleich abge­baut. Das Verlegen von neuen schnel­leren Leitungen ist teuer oder steckt im Förder­dschungel fest.

Da bietet sich viel­leicht Internet per Satellit an. Konnect, eine Geschäfts­ein­heit des Satel­liten­betrei­bers Eutelsat, teilt nun die "sofor­tige Verfüg­bar­keit" ihres Internet via Satellit 100 MBit/s Dienstes Konnect "überall in Deutsch­land" mit. Der jetzt akti­vierte fünfte Spot-Beam deckt im Osten der Bundes­repu­blik das Gebiet entlang der Grenzen zu Polen von der Ostsee bis zur tsche­chi­schen Grenze ab. Deutsch­land sei damit nun zu 100 Prozent ausge­leuchtet.

Ziel­gruppe 200.000 Haus­halte

Der konnect-Satellit von Eutelsat sendet bei 7,2 Grad Ost. Grob Richtung Süden sollte freie Sicht vorhanden sein.

Foto: Konnect Rund 200.000 Haus­halte in Deutsch­land seien nach Angaben von Konnect von den Ausbau­gebieten der Netz­betreiber abge­schnitten, da sich in diesen Regionen der eigen­wirt­schaft­liche Netz­ausbau nicht lohne. Sie können meist nur mit ganz wenigen MMit/s über DSL oder viel­leicht auch Mobil­funk im Internet surfen.

Der neue Dienst Konnect verspricht eine "echte Alter­native mit Down­load-Geschwin­dig­keiten von 100 MBit/s", wobei die Kapa­zitäten des Satel­liten noch weiteres Poten­zial vorhalten würden. In ersten Tests wurden bereits über 150 MBit/s erreicht.

Gutscheine möglich?

Schon länger sind Gutscheine (englisch "Voucher") im Wert von 500 Euro im Gespräch, die inter­essierten Inter­net­nut­zern den Einsteig in die Glas­faser erleich­tern sollten. Wo es aber auf abseh­bare Zeit keine Glas­faser gibt, könnte nach Ansicht von "Konnect" auch ein Inter­net­zugang per Satellit in Frage kommen. Doch konkret beschlossen ist von der Politik noch nichts.

Was kostet der Spaß?

Im Rahmen einer auf über­morgen (31. März) befris­teten Promo­tions-Aktion kostet die notwen­dige Hard­ware inklu­sive Instal­lation einmalig 99 Euro, die Frei­schal­tung einmalig 49 Euro. Dann bleiben noch die monat­lichen Tarif­kosten für den Nutzer: konnect bietet hier drei Tarife mit 30, 50 und 100 MBit/s Spit­zen­geschwin­dig­keit an. Dafür werden zwischen 29,99 Euro und 69,99 Euro pro Monat verlangt.

Die Geschichte hat einen kleinen Haken: Bevor man ins Netz gehen kann, muss erst eine eigene Satel­liten­schüssel mit freier Sicht (in etwa Rich­tung Süden) montiert werden. Dann kann die Verbin­dung aufge­nommen werden. Für Internet-Aspi­ranten, die bisher "gar nichts" hatten, sicher eine Wohltat.

Besser als gar nichts?

Schnelles Internet einmal anders, die Pingzeiten sind deutlich höher

Foto: Konnect Für Inter­net­nutzer, die schon terres­trisch mit wenigen MBit versorgt waren, wird sich die Geschwin­dig­keit wohl erhöhen, dafür steigen aber die Ping­zeiten gewaltig an. Während im Fesnetz Ping­zeiten von 25 und 100 ms Stan­dard sind, steigen diese via Satellit nach Angaben von Nutzern auf 800 bis 1000 ms an. Konnect nennt in seinen AGB 500-600 ms. Das ist ein physi­kali­sches Problem: Der Satellit ist von uns 36.000 km entfernt (geosta­tionär über dem Äquator) und die Signale müssen einmal hoch und und wieder hinunter.

Online-Computer-Spiele, bei denen es auf zügige Reak­tionen ankommt, sind darüber nicht möglich. Das Senden und Empfangen von E-Mails und das Aufrufen von Webseiten dürften funk­tio­nieren, auch das gut gepuf­ferte Streamen von Radio- oder TV-Programmen sollte möglich sein.

Je nach Tarif wird eine bestimmte Daten­menge "prio­risiert" verspro­chen, aber nicht garan­tiert. Sollten auf dem eigenen Spot­beam viele Nutzer sein, könnte es also zweit­weise lang­samer werden.

Mindest­bin­dung 12 Monate

Wer sich auf das Aben­teuer einlassen möchte, muss wie bereits erwähnt einmalig 99 Euro für die Hard­ware und die "fach­män­nische Instal­lation" bezahlen. Dieses Angebot gilt laut Home­page bis zum 31. März. Was danach verlangt wird, sagt die Home­page noch nicht. Der Vertrag wird auf "mindes­tens elf Monate beauf­tragt, plus dem Monat (anteilig) ab dem Tag der Akti­vie­rung des Dienstes durch den Tech­niker; nach Ablauf dieser Mindest­ver­trags­dauer (und im Falle eines unver­bind­lichen Ange­bots) wird das Angebot still­schwei­gend um jeweils einen Monat verlän­gert, sofern nicht vorher frist­gerecht gekün­digt wurde.

Wie schnell geht es online?

Der Inter­net­zugang wird vom Anbieter akti­viert, sobald die Hard­ware von einem Fach­mann instal­liert wurde. Aufgrund der "hohen Nach­frage" könne es aktuell bis zu vier Wochen bis zur Instal­lation dauern, teilt der Anbieter mit.

Ist VPN möglich?

Wer möchte, kann eine feste IP für 5 Euro im Monat Aufpreis buchen, Konnect empfiehlt das für die VPN-Nutzung oder den Zugriff auf Fern­war­tungs­tools.

Was wird gelie­fert?

Der Konnect-Satellit sendet auf 7,2 Grad Ost im Ka-Band (27-40 GHz). Die Konnect-Geräte, die von Eutelsat zur Verfü­gung gestellt werden, bestehen aus einer Satel­liten­schüssel (74 cm oder 90 cm Durch­messer, ohne Aufpreis), einer Sende- und Empfangs­ein­heit (1 W), einer Halte­rung, einem Koaxi­alkabel (30 m), einem Hughes HT2000W-Satel­liten-Modem (mit WLAN-Router), einem Strom­ver­sor­gungs- und Ethernet-Kabel.

Terres­trisch möchte o2 sein 5G-Netz so schnell wie möglich ausbauen. Doch das hilft den total unver­sorgten Nutzern in der Einöde derzeit wenig.