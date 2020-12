Experiment im Sauerland: Pferd liefert Daten schneller

Welche Datenübertragung ist schneller? Das Pferd schafft 4,5 GB in 105 Minuten. Die Glasfaser ist noch nicht aktiv.

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de Schmal­len­berg liegt mitten im Sauer­land. Dort ist das Internet nicht überall schnell genug.

Das Expe­riment

Ein Foto­graf hat deshalb ein einfa­ches Expe­riment veran­staltet, was nach gewisser Anlauf­zeit für Aufsehen im Internet sorgte: Klaus-Peter Kappest schickte zwei Reiter mit einer Daten-DVD voller Bilder (etwa 4,5 GB) zur zehn Kilo­meter entfernten Druckerei - und lud parallel die zu über­tra­genden 4,5 Giga­byte Daten über einen Transfer-Service (wetransfer) ins Netz hoch. Das Pferd war laut Kappest nach 104 Minuten am Ziel und über­holte das Über­tra­gungs­pro­gramm, das mehr als fünf Stunden gebraucht habe. Welche Datenübertragung ist schneller? Das Pferd schafft 4,5 GB in 105 Minuten. Die Glasfaser ist noch nicht aktiv.

Fotos: Image licensed by Ingram Image/teltarif.de, Montage: teltarif.de

Aufmerk­sam­keit auf lang­sames Internet

Ziel des Foto­grafen war es, auf das lang­same Internet an seinem Wohnort aufmerksam zu machen.

Kappest sagte der Deut­schen Pres­seagentur heute, er habe dem Internet-Über­tra­gungs­dienst sogar einige Minuten Vorsprung gegeben: "Aber als die Pferde zurück im Stall, gefüt­tert und gestrie­gelt waren, lief das Internet immer noch eine Stunde."

Für den Foto­grafen war diese Aktion nicht einfach nur ein Jux: Der Hoch­sauer­land-Kreis habe viel Geld in die Hand genommen, um flächen­deckend Glas­faser auszu­rollen - aller­dings komme das zustän­dige Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen Telekom nicht hinterher.

Wich­tige Wirt­schafts­region

Der Internet-Datentransfer Reiter von Schmallenberg. In der Tasche ist eine 4,5 GB Daten-DVD mit Fotos für eine Druckerei

Foto: Picture Alliance / dpa "Dabei ist das Gebiet um Schmal­len­berg eine der stärksten Wirt­schafts­regionen", betont Kappest: "Bei uns gibt es viele kleine Unter­nehmen, die in ihrer Nische aber Markt­führer sind. Die sitzen in den Dörfern und brau­chen schnelles Internet." Sein Glas­faser­anschluss soll nun im Januar komplett sein.

Story braucht Zeit

Tatsäch­lich brauchte aller­dings auch diese Geschichte etwas Zeit, bis sie am Wochen­ende im Internet zahl­reich geteilt wurde. Das Expe­riment lief bereits am 11. November. Kappest hatte darüber vor fünf Wochen im Online-Portal des sauer­län­dischen "Woll-Maga­zins" berichtet. Der Fern­seh­sender WDR griff das Expe­riment jetzt erst auf - und schon machte es die Runde.

"Woll" hat nichts mit Wolle (zum Stri­cken) zu tun, sondern ist ein typisch sauer­län­discher Ausdruck, den man sinn­gemäß mit "Ist doch so, oder nicht?" über­setzen könnte, im Süddeut­schen heißt es "Gell?"

Lang­sames Internet gibt es nicht nur im Sauer­land, sondern auch in Hessen, und der Ausbau kommt nicht richtig vom Fleck.