Schlechtes Internet: Tausende Messungen zeigen Defizite

teltarif.de hatte schon darüber berichtet, heute ist es erneut Tages­gespräch: Was tun bei schlechtem Internet? Gibt es Kulanz der Anbieter? Oder liegt es nur am schlechten heimi­schen WLAN?

Schnelles und stabiles Internet zu Hause ist enorm wichtig, beson­ders beim Home­office oder bei Strea­ming-Filme­abenden. Doch was tun, wenn es mit der Verbin­dung hapert? Ein für viele Betei­ligten noch recht neuer Rechts­anspruch stärkt die Stel­lung des Verbrau­chers. Nun liegen frische Zahlen vor.

Das heimi­sche Internet hat in Tausenden Fällen noch immer große Defi­zite. Von Mitte Dezember bis Ende Juni seien rund 22.000 Messungen mit der Breit­band­mes­sung-App der Bundes­netz­agentur abge­schlossen worden, fast ausschließ­lich sei dabei ein Minde­rungs­anspruch fest­gestellt worden, teilte die Bonner Behörde auf Anfrage der Nach­rich­ten­agentur dpa mit.

Der Anspruch auf Preis­min­derung besteht, wenn das Internet schlechter ist als vertrag­lich verein­bart. Es gibt Vorgaben zur maxi­malen, zur mini­malen und zur norma­ler­weise zur Verfü­gung stehenden Band­breite. Mit der Desktop-App können Verbrau­cher über­prüfen, ob ihr Vertrag auch das hält, was er verspricht.

Rechts­ver­bind­liche Mess­mög­lich­keit seit Mitte Dezember

Wie teltarif.de schon mehr­fach betont hat, ist die Prozedur zum Ermit­teln der "lang­samen" Geschwin­digkeit aufwendig, 30 Tests an mehreren Tagen - und so lange darf niemand anders das Internet nutzen. Erst dann ist eine Messung - liebe­voll "Mess­kam­pagne" genannt - beweis­kräftig abge­schlossen.

Fehler­quelle WLAN

Zur rechtsverbindlichen Messung muss der Computer über ein LAN-Kabel direkt an den Router (eine von 4 gelben Buchse) angeschlossen werden.

Foto: Picture Alliance/dpa Die Messungen müssen über ein Ethernet/LAN-Kabel zwischen Router und PC statt­finden. Messungen über die WLAN-Verbin­dung gelten nicht, denn jede WLAN-Verbin­dung schluckt Perfor­mance. Je weiter der Nutzer vom Router weg ist und je mehre Geräte sich in der Umge­bung auf den WLAN-Frequenzen tummeln, desto schlimmer kann das werden.

Mancher Nutzer reibt sich die Augen, wenn seine "lang­same" Inter­net­ver­bin­dung auf einmal mit Kabel richtig schnell ist.

Was ist aber, wenn?

Aber es gibt auch Fälle, wo die gelie­ferte Qualität tatsäch­lich weit unter den vertrag­lich zuge­sicherten Werten liegt. Dann gibt es ein Problem. Denn: Wie hoch die Preis­min­derung sein soll, besagen die Mess­pro­tokolle nicht. Das müssen die Verbrau­cher mit ihren Anbie­tern klären. Ein neuer Rechner der Verbrau­cher­zen­trale soll hierbei helfen.

Die Zahl der voll­stän­digen Messungen war zuletzt rück­läufig. In den ersten zwei­ein­halb Monaten waren es laut Bundes­netz­agentur rund 15.000 been­dete Mess­kam­pagnen, nun sind es nach sechs­ein­halb Monaten rund 22.000.

Verbrau­cher­schützer üben Kritik

Der Verbrau­cher­schützer Felix Flos­bach findet die sinkende Nutzung bedau­erlich. Er führt dies auch darauf zurück, dass das Mess-Tool umständ­lich zu hand­haben sei. "Das ist eine Hürde, die für viele Verbrau­che­rinnen und Verbrau­chern zu hoch ist - obwohl ihr Internet daheim mies ist." Zudem sei der Minde­rungs­anspruch noch nicht bekannt genug, viele Bürger wüssten also noch nichts von dieser Möglich­keit, sagt Flos­bach. "Binnen eines halben Jahres wurde amtlich erwiesen fest­gestellt, dass rund 22.000 Inter­net­anschlüsse schlechter sind als vertrag­lich verein­bart - das ist keine kleine Zahl."

Er appel­liert an die Anbieter, nur das zu bewerben, was für sie tech­nisch auch machbar sei. "Leider gibt es noch immer eine große Kluft zwischen Marke­ting und Wirk­lich­keit in der Kommu­nika­tion der Tele­kom­muni­kati­ons­branche."

Voda­fone erfreut

Der Fest­netz-Anbieter Voda­fone reagiert inter­essan­ter­weise erfreut: "Wir sehen in einer sinkenden Zahl der einge­reichten Geschwin­dig­keits-Tests ein posi­tives Zeichen, dass unsere fort­lau­fende Netz­auf­rüs­tung bei unseren Kunden ankommt", sagt ein Firmen­spre­cher. Beson­ders der Bau neuer Glas­faser-Stre­cken im Netz erhöhe die Stabi­lität und sorge für noch mehr Leis­tung. Das wider­spricht aller­dings aktu­ellen Kunden­zahlen bei Voda­fone. Zahl­reiche Kabel-Fest­netz-Kunden haben gekün­digt. Lag das nur an den Preisen, am Kunden­ser­vice oder viel­leicht auch und gerade an der schwa­chen Perfor­mance? Gerade bei TV-Koax­kabel-Netzen können die Geschwin­dig­keiten je nach Tages­zeit und Nutzung stark schwanken.

37 Millionen Anschlüsse - 22.000 Messungen

Die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur ist der Maßstab, wie schnell das eigene Internet wirklich ist.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild In Deutsch­land gibt es rund 37 Millionen Inter­net­anschlüsse. Setzt man die 22.000 Messungen hierzu ins Verhältnis, so ist der Anteil der erwie­sener­maßen defi­zitären Anschlüsse sehr klein. Die "sehr geringen Beschwer­dezahlen" verdeut­lichten, dass die ganz über­wie­gende Mehr­heit der Nutze­rinnen und Nutzer mit ihren Inter­net­anschlüssen zufrieden sei, sagt Frederic Ufer vom Bran­chen­ver­band VATM.

Ufer weist darauf hin, dass Schwan­kungen im Netz insbe­son­dere bei Kupfer­lei­tungen normal seien. Bei Glas­faser sei das anders. Und dann erklärt der VATM-Geschäfts­führer, dass Schwan­kungen nicht auto­matisch eine schlech­tere Nutzungs­mög­lich­keit bedeu­teten: Das Mail-Versenden und das Video­streamen könnten dennoch funk­tio­nieren. Das kann stimmen: Entschei­dend ist oft die Reak­tions­zeit im Netz, auch Ping oder Latenz genannt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

teltarif.de hat schon früh darauf hinge­wiesen, dass der Nach­weis des lang­samen Inter­nets viel zu kompli­ziert ist. Das Problem sind - wieder einmal - die langen Vertrags­lauf­zeiten (oft 24 Monate). Wäre es grund­sätz­lich ein Monat, könnte der Kunde bei "Nicht­gefallen" einfach kündigen und versu­chen, einen anderen "schnel­leren" Anbieter zu finden.

Daher ist zu raten, sich vor einer Unter­schrift erst einmal in der Nach­bar­schaft umzu­hören: Welche Anbieter werden dort verwendet? Wie sind die Daten­raten zu verschie­denen Tages­zeiten? Und gibt es notfalls einen Plan B, wenn der Wunsch­anbieter versagt oder ausfällt?

Und liegt das "lang­same" Internet viel­leicht gar nicht am Anbieter, sondern an einem in die Jahre gekom­menen Router ohne Mesh-WLAN-Repeater, die das Haus besser ausleuchten? Während die 2,4 GHz für WLAN ziem­lich über­laufen sind, ist auf 5 oder 6 GHz mehr Platz (Band­breite) und somit auch ein schnel­leres WLAN möglich.

Der DSL- oder Kabel-Provider hat High­speed verspro­chen, doch der Anschluss liefert bei weitem nicht die verspro­chene Geschwin­digkeit: Dann kann der Kunde kündigen oder den Preis mindern. Wir erläu­tern das offi­zielle Proze­dere.