Ausbaustart für Glasfaser in Sachsen-Anhalt

In Garde­legen im Norden des Bundes­landes Sachsen-Anhalt (an der ICE-Schnell­strecke zwischen Wolfs­burg und Stendal) soll Digital-Minister Andreas Scheuer heute den Aufbau des größten Breit­band­pro­jekts, das öffent­lich geför­dert wird, starten. In der dünn besie­delten Altmark, die flächen­mäßig etwa zwei Mal so groß ist, wie das Saar­land, sollen durch die Förder­mittel in den nächsten Jahren mehre zehn­tau­send Haus­halte an "ultra­schnelle" Glas­faser ange­schlossen werden. Dafür sollen mehr als 2300 Kilo­meter Glas­faser-Kabel verlegt werden.

Minister will Details nennen

Ob Minister Scheuer heute in Gardelegen wieder Glasfaserleerrohre in die Hand nehmen wird?

Foto: Picture Alliance / dpa Die genauen Details zum Projekt sollen heute Mittag im Geschwister Scholl Gymna­sium in Garde­legen vorge­stellt werden. Dafür werden unter anderem auch Bundes­ver­kehrs­mi­nister Andreas Scheuer (CSU) und Minis­ter­prä­si­dent Reiner Haseloff (CDU) anreisen, um sich vor Ort über das Projekt zu infor­mieren. Das Bundes­land Sachsen-Anhalt hat beim Breit­band­ausbau sehr großen Nach­hol­be­darf und liegt im Länder­ver­gleich derzeit auf dem vorletzten Platz der Rang­liste. Laut dem Breit­band­atlas der Bundes­re­gie­rung konnten Ende vorigen Jahres 78,5 Prozent der Haus­halte in Sachsen-Anhalt Anschlüsse mit Down­load-Geschwin­dig­keiten von 50 Megabit pro Sekunde bekommen. Etwas weniger als jeder zehnte hat schon Zugang zum zwanzig Mal schnel­leren "Gigabit"-Netz, also mit Geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s.

Bundes­weit 92 Prozent mit 50 MBit/s

Wenn man das bundes­weit vergleicht: Hier sind 92 Prozent der Haus­halte mit Raten von "mindes­tens" 50 Megabit pro Sekunde ange­schlossen und 43 Prozent haben Zugriff auf einen "Gigabit"-Anschluss. Die Bundes­re­gie­rung hatte zuletzt das Ziel ausge­geben, dass in fünf Jahren alle in Deutsch­land mit mindes­tens einem Gigabit pro Sekunde surfen können.

Wo die privaten Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bieter nicht selbst Kabel verlegen wollen, weil es für sie unwirt­schaft­lich ist, kann es nach äußerst kompli­zierten, zeit­rau­benden und büro­kra­ti­schen Regeln Förder­gelder dazu­geben. Es wird eine Abfrage gestartet, ob ein bereits aktives oder "neues" Unter­nehmen eigen­wirt­schaft­lich ausbauen will, dann wird der Ausbau der "weißen" oder "grauen" Flecken euro­pa­weit ausge­schrieben und irgend­wann rollen dann viel­leicht die Bagger.

Strittig ist oft die Verle­ge­technik der Glas­fa­sern bis ins Haus. (FTTH). Während die Bau- und Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­firmen eher dem preis­lich güns­ti­geren "Tren­ching" (Auffräsen von Straße oder Gehweg) den Vorzug geben, haben die Gemeinden Angst vor späteren Folge­kosten, wenn "zu hoch" verlegte Kabel im Zuge von späteren Bauar­beiten oder durch Witte­rungs­ein­flüsse beschä­digt werden.