Deloitte: Deutschland hängt beim Breitbandausbau hinterher

Die Geschwin­dig­keit privater Inter­net­ver­bin­dungen in Deutsch­land ist im west­euro­päi­schen Vergleich einer Umfrage der Unter­neh­mens­bera­tung Deloitte zufolge beson­ders langsam.

Unter den sieben bevöl­kerungs­reichsten Ländern West­europas schnitt Deutsch­land nach den veröf­fent­lichten Ergeb­nissen der Unter­neh­mens­bera­tung am schlech­testen ab. Nur 27 Prozent der 2000 Befragten aus der Bundes­repu­blik gaben demnach an, dass sie mit einer Band­breite von mindes­tens 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) surfen. Beim Spit­zen­reiter Spanien sei dieser Anteil mehr als doppelt so groß. Wie gut wird die Internetqualität von Nutzern in Europa empfunden? Das wollte Deloitte wissen

Foto: Picture Alliance/dpa

Probleme mit Geschwin­dig­keit und Zuver­läs­sig­keit

Nicht nur die Geschwin­dig­keit der Inter­net­ver­bin­dungen ist in Deutsch­land vergleichs­weise schlechter, auch mit der Zuver­läs­sig­keit ihres Anschlusses haben Menschen in Deutsch­land der Umfrage zufolge am häufigsten zu kämpfen. Knapp ein Drittel der Befragten habe mindes­tens einmal im Monat Verbin­dungs­pro­bleme. Somit liege Deutsch­land auch hierbei auf dem letzten Platz, konsta­tieren die Unter­neh­mens­berater.

Aller­dings fallen die Unter­schiede zwischen den vergli­chenen Ländern bei den Verbin­dungs­pro­blemen deut­lich geringer aus. Frank­reich führt den Vergleich zwar an, aber auch dort hat rund ein Viertel der Befragten mindes­tens einmal im Monat Schwie­rig­keiten mit dem Anschluss.

Drei Viertel sind mit DSL-Anbieter zufrieden

Dennoch seien über drei Viertel der Befragten in Deutsch­land mit ihrem DSL-Anbieter zufrieden, heißt es in den Umfra­geer­geb­nissen. Die Zufrie­den­heit ist also nicht viel geringer als bei denen, die schon über einen Glas­faser­anschluss verfügen (84 Prozent).

Die Unter­neh­mens­berater vermuten, dass schnel­lere Über­tra­gungs­raten sich für viele Anwen­dungen bislang nicht ausspielen ließen und deshalb für die Nutzer keinen großen Unter­schied machten.

Wer wurde befragt?

Für die reprä­sen­tative Umfrage wurden laut Deloitte rund 13.000 Teil­nehmer aus den sieben bevöl­kerungs­reichsten Ländern West­europas online zu ihren Inter­ver­bin­dungen befragt. 2000 Teil­nehmer entfielen dabei auf Deutsch­land.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Deutsch­land ist zerteilt: Es gibt Regionen und Orte, wo es nur lang­sames Internet gibt, und eine Ände­rung ist so schnell nicht in Sicht. Es gibt Städte, wo 1 GBit/s und mehr buchbar sind, mitunter zu hohen Preisen.

Insge­samt kommt der Netz­ausbau kommt endlich voran, aber die Buchungs­quote von schnellen Anschlüssen ("Take up Rate") bleibt hinter den Erwar­tungen zurück, weil die Kunden - von der wirt­schaft­lichen Situa­tion gebeu­telt - sich fragen: "Brauch ich wirk­lich mehr Tempo?" Dort, wo vergleich­bare Preise für einen neuen Anschluss per Glas­faser wie bisher per Kupfer-DSL möglich sind, wird das sicher gebucht. Beim Internet über Koax­kabel ist eine gewisse Skepsis ange­bracht: Wie stabil ist das Angebot am Ende wirk­lich? Auch hier kann der Preis viele Skep­tiker über­zeugen.

Ange­bote über Glas­faser zu monat­lichen Preisen im fast drei­stel­ligen Bereich, wie sie hier und da aufge­rufen werden, sind für Privat­kunden kaum bezahlbar. Viele kleine und neue Glas­faser-Anbieter stecken in einem Dilemma, weil ihre Finanz­inves­toren ihnen im Nacken sitzen, die schnell Erfolge sehen wollen.

Konser­vative Kunden möchten bei ihrem bewährten Anbieter bleiben und scheuen deshalb den Wechsel, weil er oft deut­liche Nach­teile hat (z.B. bei Anrufen zu Mobil­funk) oder weil sie Ärger durch endlose Baustellen mit Lärm und Dreck befürchten.

