Internet im Flugzeug: Angebote, Preise, Kostenfallen

Im heutigen Podcast von teltarif.de stellt sich Alexander Emunds unseren Hörern vor, der seit Mai die Redaktion von teltarif.de bereichert. Dabei haben wir die Möglichkeiten zur Internet-Nutzung im Flugzeug beleuchtet. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

teltarif-Talk zum Thema Internet im Flugzeug Die Möglichkeit, Internet im Flugzeug zu nutzen, gibt es schon seit einigen Jahren. Allerdings sind die WLAN-Hotspots, die potenzielle Kunden über den Wolken versorgen, noch längst nicht bei allen Fluggesellschaften angekommen. Und selbst wenn man mit einer Airline fliegt, die Hotspots anbietet, ist es noch lange nicht gesagt, dass der Dienst auch auf dem eigenen Flug zur Verfügung steht.

Gab es zunächst vor allem fliegende Hotspots auf der Langstrecke, so gibt es WLAN-Angebote mittlerweile auch auf der Kurz- und Mittelstrecke. Sehr unterschiedlich ist die Preisgestaltung - abhängig von der jeweiligen Fluggesellschaft und deren Dienstleister für den Internet-Zugang über den Wolken.

Im Podcast sprechen wir zudem Kostenfallen an, die auf die Kunden lauern. Zudem geben wir Interessenten Tipps, die einen Tarif für WLAN-Internet im Flugzeug buchen möchten, bei dem die Kunden nur eine bestimmte Datenmenge - bei möglicherweise hohem Preis - zur Verfügung haben.

