Lufthansa: Gratis-Internet auf der Kurz- und Mittelstrecke

Die Luft­hansa Group lässt 150 weitere Flug­zeuge für den Internet-Zugang an Bord ausstatten. Bei Luft­hansa und Austrian gibt es zudem jetzt einen kosten­losen Messa­ging-Tarif.

Luft­hansa hatte Ende vergan­genen Jahres einen kosten­losen Internet-Tarif für Reisende in der Kurz- und Mittel­strecke ange­kün­digt. Konkret geht es dabei um den Tarif FlyNet Messa­ging, der Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 150 kBit/s ermög­licht. War das Gratis-Angebot zunächst auf 30 Minuten pro Flug begrenzt, steht es nun ohne zeit­liche Limits zur Verfü­gung. Kostenlos ist FlyNet Messa­ging aller­dings nur für Kunden mit einer Luft­hansa-Group-Travel-ID und für Mitglieder des Bonus­pro­gramms Miles & More. Alle anderen Inter­essenten zahlen 3 Euro pro Flug oder 1000 Meilen. Gedacht ist der kosten­lose Tarif - wie der Name schon verrät - für Anwen­dungen wie WhatsApp, iMessage oder den Face­book Messenger. Ange­boten wird der Gratis-Online-Zugang neben der Luft­hansa auch bei Austrian. Internet im Flugzeug

Foto: teltarif.de Für Inter­essenten, die einen schnel­leren Internet-Zugang benö­tigen, gibt es weiterhin FlyNet Premium. Hier haben die Kunden bis zu 4 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung, sodass auch Video-Strea­ming und VPN-Dienste genutzt werden können. Für Flüge von bis 90 Minuten Dauer kostet der Premium-Tarif 6 Euro oder 2000 Meilen. Auf längeren Flügen werden 8 Euro oder 2600 Meilen berechnet.

Luft­hansa Group baut Verfüg­bar­keit von Internet-Zugang weiter aus

Wie die Luft­hansa Group weiter mitge­teilt hat, wird in diesem Jahr die Ausrüs­tung der Kurz- und Mittel­stre­cken­flug­zeuge mit Breit­band-Internet bei drei ihrer Flug­gesell­schaften fort­gesetzt. Geplant ist die voll­stän­dige Ausstat­tung aller noch nicht ausge­rüs­teten sowie neuer Flug­zeuge der Airbus A220/320-Familie (A220, A319, A320ceo, A320neo, A321ceo, A321neo) von Luft­hansa, Austrian Airlines und neu auch Swiss. Das sind nach Angaben des Unter­neh­mens mehr als 150 Flug­zeuge.

Der Einbau der Technik lässt aller­dings noch eine Weile auf sich warten. Der Start für den Ausbau soll im vierten Quartal 2024 starten und nach etwa zwei Jahren abge­schlossen sein. SWISS wird somit nach Luft­hansa, Austrian Airlines und Euro­wings als nächste Airline der Luft­hansa Group Internet an Bord auf Kurz- und Mittel­stre­cken-Flug­zeugen für ihre Flug­gäste einführen. Bereits seit 2017 bieten Luft­hansa, Austrian Airlines und Euro­wings ihren Gästen auf vielen Kurz- und Mittel­stre­cken­flügen Breit­band-Internet an.

Die Luft­hansa Group beauf­tragte Viasat mit der Tech­nologie und dem Service für die Ausstat­tung der mehr als 150 weiteren Flug­zeuge. Mit dem Tech­nologie-Unter­nehmen Inmarsat, das von Viasat über­nommen wurde, arbeitet die Luft­hansa Group bereits seit 2015 zusammen.

European Avia­tion Network als Ergän­zung zur Satel­liten­anbin­dung

Bisher erfolgt der Inter­net­zugang bei mehr als 200 Flug­zeugen der A320-Familie der Luft­hansa Group auf Basis reiner Satel­liten­ver­bin­dung (Ka-Band). Bei den neu ausge­rüs­teten Flug­zeugen wird die Inter­net­ver­bin­dung mittels einer hybriden Tech­nologie namens EAN (European Avia­tion Network) zur Verfü­gung gestellt. Ein S-Band-Satellit sorgt für eine euro­paweite Abde­ckung, während ergän­zende Boden­kom­ponenten der Deut­schen Telekom, terres­tri­sche Funk­türme mit LTE-Tech­nologie, zusätz­liche Kapa­zität bereit­stellen.

Die neue Tech­nologie ist nach Angaben der Luft­hansa Group insbe­son­dere auch in Bezug auf Nach­hal­tig­keit ein Fort­schritt: Durch die im Vergleich zur bisher genutzten Tech­nologie wesent­lich klei­neren und leich­teren Antennen betrage das Gesamt­gewicht des Systems weniger als 60 Kilo­gramm und redu­ziert damit den zusätz­lichen Kero­sin­ver­brauch und CO2-Ausstoß deut­lich.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir Luft­hansa FlyNet einem Test unter­zogen.