Schnelles Internet: VDSL-100- und Kabel-Tarife im Überblick

Nachdem wir Ihnen bereits vor zwei Wochen die günstigsten VDSL-50-Tarife in einer Meldung vorgestellt haben, nehmen wir nun Internet-Tarife mit Festnetz-Flatrate in den Fokus, die noch höhere Download-Geschwindigkeiten von um die 100 MBit/s versprechen. Wer diese Bandbreite benötigt, hat derzeit vor allem die Wahl zwischen VDSL Vectoring, Internet per TV-Kabel und Glasfaseranschlüssen. Mobilfunk- und Hybrid-Lösungen haben wir in diesem Überblick, der sich auf Festnetz-Angebote stützt, bewusst ausgelassen.

In mehreren tabellarischen Übersichten haben wir die markt­führenden VDSL- und Kabel-Internet-Anbieter zusammengetragen und nehmen eine kleine Auswahl regionaler Internetprovider in den Fokus, die Internet per VDSL und Glasfaser realisieren. Wir beleuchten die Besonderheiten der einzelnen Anschlussarten und diskutieren, für wen sich welche Offerte gegebenenfalls lohnen kann.

Schnelles Internet mit VDSL Vectoring

Herkömmliches VDSL mit maximal 50 MBit/s Download-Geschwindigkeit lässt sich mittels Vectoring-Technologie auf maximal 100 MBit/s im Downstream und 40 MBit/s im Upstream steigern. Vorrangig durch die Deutsche Telekom wurden bis dato etwa ein Drittel der für einen flächen­deckenden Breitband­ausbau nötigen Kabel­verzweiger auf Vectoring umgerüstet. In einer aktuellen Meldung erfahren Sie mehr zum VDSL-Ausbau in Deutschland.

VDSL-100- und Kabel-Tarife im Überblick Aus technischen Gründen kann pro Kabelverzweiger immer nur ein Anbieter ausbauen. Dieser stellt anderen Anbietern von VDSL Vectoring die letzte Meile dann via Bitstrom-Zugang kostenpflichtig zur Verfügung. Die Möglichkeit, zu einem anderen VDSL-Anbieter zu wechseln ist daher oftmals gegeben, allerdings nicht in jedem Ausbaugebiet. Dort, wo regionale Anbieter den Vectoring-Ausbau betreiben, ist ein Vertragswechsel zu anderen als dem ausbauenden Anbieter unter Umständen gar nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Beim Kunden ist für die Nutzung ein Vectoring-fähiges Modem nötig, Analog-Telefon-Anschlüsse und ISDN sind mit dem neuen Standard nicht kompatibel und werden auf IP-Telefonie umgestellt, die grundlegenden Funktionen bleiben jedoch erhalten.

Ausgewählte VDSL-100-Tarife bundesweiter Anbieter

Die ausgewählten Tarife von Vodafone, 1&1, Telekom, Telefónica (o2) und HFO Telecom sind mit einer 24-monatigen Mindest­vertrags­laufzeit ausgestattet, bei zwei Anbietern (1&1 und Telefónica) gibt es zudem Tarife ohne Vertragslaufzeit. Das Preisspektrum der monatlichen Grundgebühr für VDSL-100-Tarife erstreckt sich von 35 bis 55 Euro, die Einrichtungsgebühr variiert erheblich, und zwar von 40 bis 70 Euro - beim einzigen Ausreißer für 110 Euro, dem DSL-100-Tarif von 1&1 mit kurzer Laufzeit sind Hardware-Kosten inbegriffen.

Bei der Onlinebuchung muss trotz gesetzlich garantierter Routerfreiheit bei fast allen VDSL-Tarifen, außer bei der Telekom, ein Router mitbestellt werden. Meist wird neben gebührenpflichtigen Geräten mindestens ein Router kostenlos zur Verfügung gestellt, in der Tabelle haben wir dann auch nur diesen berücksichtigt. Bei einigen Anbietern werden auf diese Weise dennoch Versandkosten fällig, ohne dass der Kunde den Router überhaupt verwenden möchte. Beim 1&1-Tarif ohne Vertragslaufzeit gelten auch hier spezielle Konditionen, die wir gesondert betrachten.

Übersicht: VDSL-Anschlüsse mit 100 MBit/s im Download

In der nachfolgenden Tabelle haben wir für Sie die günstigsten Tarife ausgewählter VDSL-Anbieter gelistet, die bundesweit Internet-Telefon-Flatrates mit maximal 100 MBit/s im Downstream offerieren.

Zur besseren Kosteneinschätzung haben wir in dieser tabellarischen Übersicht (und den nachfolgenden) die monatlich entstehenden Gesamtkosten für jeden einzelnen Tarif über 24 Monate und 36 Monate gesondert ausgewiesen. Darin enthalten sind Einrichtungs- und Grundgebühr, etwaige Online-Rabatte, Aktionen und Hardware-Kosten.