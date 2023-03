Intel kündigt Ende seiner Mobilfunk-Modems an

Prozessor-Spezia­list Intel zieht die Reiß­leine bei seinem Geschäft der Mobil­funk-Modems. Das Unter­nehmen beendet sämt­liche Ambi­tionen bezüg­lich 5G- und 4G-Funk­module. Erneut erwies sich diese Sparte als unpro­fitabel. Bereits 2019 löste Intel seine Abtei­lung für WWAN-Produkte (Wire­less Wide Area Network, weites Funk­netz) auf.

Aller­dings wagte der Konzern nur wenige Monate später einen weiteren Versuch in Koope­ration mit MediaTek und Fibocom. Nun ist also auch dieser Anlauf geschei­tert. Der Halb­lei­ter­fer­tiger bestä­tigte bereits mit einer Pres­semit­tei­lung die voran­gegan­gene Bericht­erstat­tung diverser Medien.

Intel gibt den Mobil­funk-Modem-Markt auf

LTE-Modem XXM 7560

Das Geschäfts­feld der Funk­module mit 5G und 4G ist hart umkämpft. Selbst ein Schwer­gewicht wie Intel biss sich an der Konkur­renz die Zähne aus. Einst hatte die kali­for­nische Firma sogar komplette Chip­sätze für mobile Endge­räte im Port­folio. Nachdem diese gegen Wett­bewerber wie Qual­comm, Samsung und MediaTek kein Land sahen, zog man sich zurück. In puncto Mobil­funk-Modems ist es für Intel die zweite Bruch­lan­dung inner­halb von vier Jahren. Wir stießen bei xda-deve­lopers auf einen Bericht, der das Ende dieser Abtei­lung beteuert.

Den Ursprung hat der Artikel bei den Halb­leiter-Markt­for­schern More than Moore. Besagte Analysten hatten mit ihren Angaben recht, wie sich kurze Zeit später heraus­stellte. Intel bestä­tigte xda-deve­lopers auf Anfrage, dass die Meldung korrekt sei. "Da wir damit fort­fahren, Inves­titionen in unsere IDM 2.0 Stra­tegie zu prio­risieren, haben wir die schwere Entschei­dung getroffen, unser WWAN Kunden­geschäft für LTE und 5G zu beenden", so ein Unter­neh­mens­spre­cher. Man arbeite mit den Part­nern und Konsu­menten zusammen, um einen reibungs­losen Über­gang zu ermög­lichen.

Wann schließt Intel seine WWAN-Abtei­lung?

Die Aufgabe der 5G-Sparte findet zuerst statt. Intel möchte seinen Koope­rati­ons­part­nern MediaTek und Fibocom sämt­liche betref­fende Tech­nolo­gien trans­ferieren. Es wird erwartet, dass der Über­gang Ende Mai abge­schlossen ist.

Den Markt der 5G-Modems soll Intel dann im Juli voll­ständig verlassen. Bei den 4G-Modems arbeitet der Konzern ausschließ­lich mit Fibocom zusammen. Bis die letzten Auslie­ferungen entspre­chender Produkte voll­zogen sind, kann es bis Ende 2025 dauern. Je nach aktu­ellen Bestel­lungen. An Modulen für WLAN, Blue­tooth und Thun­der­bolt arbeitet Intel auch künftig.

Dazu zählen beispiels­weise die Wi-Fi-7-Chips des Unter­neh­mens.