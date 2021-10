Intel stellt sechs neue Prozessoren für Gaming und Arbeit vor

Es gibt bald mehr Auswahl auf dem CPU-Markt, Intel bereitet den Markt­start der zwölften Core-i-Gene­ration vor. Neben dem eigent­lichen Prozessor sind auch GPU und WLAN-Modem an Bord.

Prozessor­gigant Intel hat die zwölfte Gene­ration seiner Core-i-Familie vorge­stellt. Zum Start gibt es ein halbes Dutzend CPUs, die vor allem im Gaming und bei der Inhalts­erstel­lung (Content Crea­ting) Vorteile haben sollen. Insge­samt plant der Halb­lei­ter­fer­tiger 60 Produkte der zwölften Core-i-Itera­tion.

Der Core i9-12900K stellt die Speer­spitze der Neuheiten dar und sei laut Angaben des Herstel­lers „der beste Gaming-Prozessor der Welt“. Die maxi­male Takt­rate des 16-Kerners liegt bei 5,2 GHz. Mit Unter­stüt­zung für DDR5 und PCIe 5.0 sind die auf dem neuen 7-nm-Ferti­gungs­pro­zess basie­renden CPUs zukunfts­sicher.

Für die Core-i-Prozes­soren schlägt es zwölf

Core i Gen. 12 ist da

Bild: Intel Seit 2008 bedient Intel mit seiner Core-i-Serie den Markt, von der Einstei­ger­klasse über die Mittel­klasse bis zum High-End-Sektor exis­tieren passende Lösungen für jeden Anspruch. Bis 2017 gab es kaum Konkur­renz, dann erstarkte Konkur­rent AMD durch seine Ryzen-CPUs wieder, weshalb sich Intel mehr ins Zeug legen muss.

Zumin­dest beim Blick auf dem Daten­blatt scheint es so, als ob der Konzern mit der zwölften Core-i-Gene­ration attrak­tive Produkte für fordernde Anwen­dungs­sze­narien im Köcher hat. Daten der neuen CPUs

Bild: Intel Intel orien­tiert sich bei den vorge­stellten Chips Core i9-12900K, Core i9-12900KF, Core i7-12700K, Core i7-12700KF, Core i5-12600K und Core i5-12600KF preis­lich an ihren Vorgän­gern. Der Kosten­faktor liegt zwischen 264 und 589 US-Dollar. Eine flächen­deckende Verfüg­bar­keit gibt der Hersteller für den 4. November 2021 an. Neben der Takt­rate wurden auch die Kern­anzahl und damit einher­gehend die Anzahl der Threads erhöht.

Ferner besitzen die CPUs den neuen Grafik­chip Intel UHD Graphics 770 sowie Wi-Fi 6E. In der einge­bet­teten Tabelle finden Sie ausführ­liche Spezi­fika­tionen der Intel-Chips.

Viel Perfor­mance für Spiele und die Arbeit

Weitere Daten der neuen CPUs

Bild: Intel Eine „enorme Leis­tungs­stei­gerung gegen­über der Vorgän­ger­genera­tion“ wird für den Core i9-12900K im Gaming-Bereich verspro­chen. Far Cry 6 soll bis zu 23 Prozent, Hitman 3 bis zu 28 Prozent und Troy: A Total War Saga bis zu 25 Prozent mehr FPS haben. Wi-Fi 6E würde eine 75 Prozent nied­rigere Latenz beim Spielen im Multi­tas­king ermög­lichen.

Wer die CPU eher zum Arbeiten verwendet, soll eben­falls profi­tieren. Es wird eine höhere Perfor­mance von bis zu 36 Prozent bei Foto­bear­bei­tung, bis zu 32 Prozent bei Video­bear­bei­tung, bis zu 37 Prozent bei der 3D-Model­lie­rung und bis zu 100 Prozent beim Multi-Frame-Rende­ring ange­geben.

Auf dem Halb­lei­ter­markt führt Samsung vor Intel (produkt­über­grei­fend).