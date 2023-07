Instagram Threads: Twitter-Alternative bald verfügbar

Meta arbeitet fleißig an einer Twitter-Alter­native. Die an den Social-Media-Dienst Insta­gram ange­schlos­sene App soll in Kürze verfügbar sein - zumin­dest für US-ameri­kani­sche Nutzer. Im App Store von Apple für iPhone-Nutzer ist "Threads" nämlich aufge­taucht. Auch im Google Play Store gibt es einen entspre­chenden Eintrag mit Screen­shots für Android-Nutzer.

Die Twitter-Alter­native kommt

Herun­ter­geladen werden kann die App noch nicht, voraus­sicht­lich soll die Anwen­dung aber ab dem 6. Juli offi­ziell verfügbar sein, wie das Online-Portal The Verge berichtet. In den deut­schen App Stores von Apple und Google konnten wir einen App-Eintrag zu Insta­gram Threads zum Arti­kel­zeit­punkt noch nicht erspähen. Es bleibt daher offen, wann die App auch hier­zulande genutzt werden kann. Instagram Threads soll bald (in den USA) verfügbar sein

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Instagram Laut App-Store-Eintrag handelt es sich bei Insta­gram Threads um eine Commu­nity-Platt­form, auf der Nutzer über Themen disku­tieren können, die sie inter­essieren und auf Trends aufmerksam werden. Über die App sollen Nutzer gemäß der Natur eines Social-Media-Dienstes auch mit anderen direkt in Kontakt treten können.

Screen­shots zeigen, wie "Threads" aussieht

Im Eintrag des Apple App-Store sind Screen­shots von Insta­gram Threads zu sehen. Auf einem ist "Keep your user­name" zu lesen, was darauf hindeutet, dass Insta­gram-Nutzer ihren bestehenden Account auch in der text­basierten Konver­sations-App Instra­gram Threads verwenden können. Auf diese Weise kann auch denselben Accounts gefolgt werden, denen man bereits über Insta­gram ange­schlossen ist, wie ein weiterer Screen­shot demons­triert. Instagram Thread: Denselben Accounts wie über Instagram folgen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: Instagram Insta­gram Threads ist offenbar die Antwort auf Twitter. Seit der Über­nahme des Dienstes im Oktober des vergan­genen Jahres durch Tesla-Chef Elon Musk macht Twitter immer wieder Schlag­zeilen. Jüngst berich­teten wir über neue Lese­beschrän­kungen, wonach es für unter­schied­liche Nutzer­gruppen unter­schied­liche Regeln gibt. Nutzer mit veri­fizierten Accounts können derzeit 6000 Beiträge pro Tag lesen. Ohne veri­fizierten Account sind es 600 pro Tag, und neue Nutzer ohne Veri­fizie­rung haben Zugriff auf maximal 300 Beiträge.

Google arbeitet am KI-basierten Dienst "Audio Palm". Die Künst­liche Intel­ligenz soll dazu in der Lage sein, mit der Stimme des Nutzers zu spre­chen. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.