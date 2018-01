Instagram: Freunde per Videocall anrufen

Soziale Netzwerke und Messenger kämpfen vermehrt um Marktanteile, was dazu führt, dass die Grenzen zwischen den einst klar voneinander getrennten Gattungen mehr und mehr verschwimmen. Instagram beispielsweise hat in den vergangenen Monaten den Funktionsumfang seines Dienstes bereits mehrfach erweitert.

Nun gibt es neue Gerüchte, dass Instagram weitere typische Messenger-Funktionen einführt. Instagram würde dadurch eine noch direktere Kommunikation zwischen seinen Nutzern erlauben: Der Dienst schraubt an einer Funktion für Videotelefonie.

Chatpartner muss Kontaktaufnahme zugestimmt haben

Instagram bastelt an Videotelefonie Aufmerksam geworden auf die Entwicklungsarbeit bei Instagram ist WABetaInfo. Die Informanten weisen darauf hin, dass sich die Funktion für Videotelefonate noch in der Entwicklung befindet. Sie wird also keineswegs sofort oder bei einem der nächsten App-Updates von Instagram in der Anwendung auftauchen.

Nach der Einführung des Features wird im privaten Chatfenster mit einem anderen Instagram-Nutzer das Video-Call-Icon auftauchen. Das wird allerdings nur der Fall sein, wenn der Chatpartner zuvor zugestimmt hat, per Chat kontaktiert zu werden. Liegt diese Einwilligung nicht vor, wird auch das Video-Call-Icon nicht angezeigt.

Tippt der Nutzer auf das Symbol, wird sofort ein Videoanruf gestartet. Zu weiteren technischen Fragen liegen den Informanten noch keine weiteren Details vor. Es gibt bislang beispielsweise keine Aussage dazu, in welcher Auflösung das Videotelefonat übertragen wird.

Auf jeden Fall soll das Feature sowohl in die App für Android als auch die für iOS aufgenommen werden. Die Informanten sprechen von einer Veröffentlichung "in den kommenden Monaten". Instagram würde damit zu den Messengern aufschließen, die schon seit längerer Zeit Videotelefonie anbieten. Viele Nutzer legen dabei allerdings auf eine verschlüsselte Kommunikation Wert - und es bleibt abzuwarten, ob Instagram dies bieten wird. Interessant wird auch sein, ob Instagram reine Sprachtelefonate ohne Video integriert.

Auf einer Übersicht präsentieren wir Ihnen wertvolle Tipps und Tricks zu Instagram.