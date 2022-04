Instagram stellt sieben neue Features für das Messaging vor

Das Chatten in Insta­gram wird derzeit um sieben neue Features aufge­wertet. Diese erwei­tern die Kommu­nika­tion um Komfort­funk­tionen und zusätz­liche Möglich­keiten. Wer eine Mittei­lung erhält, während er in seinem Feed unter­wegs ist, kann jetzt unter­bre­chungs­frei antworten. Inter­essante Inhalte lassen sich mit der Schnell­sende-Option außerdem flott teilen. Prak­tisch ist auch die Anzeige von Freunden, die aktuell online sind. Zu den weiteren Neue­rungen zählen eine Musik­vor­schau, ein stilles Senden von Nach­richten, ein entspan­nendes Wall­paper und eine Umfrage.

Insta­gram bringt zusätz­liche Messa­ging-Funk­tionen

Neue Instagram-Features

Meta Im Blog des sozialen Foto- und Video-Netz­werks werden Updates der Messa­ging-Funk­tion ange­kün­digt. Je nach Region können manche Erwei­terungen bereits verfügbar sein oder in Kürze folgen. Eine welt­weite Einfüh­rung ist geplant. Wenn Sie sich in Ihrem Feed befinden und von einem Nutzer ange­schrieben werden, können Sie jetzt antworten, ohne den Feed komplett zu verlassen. Der Inhalt ist weiterhin trans­parent sichtbar. Ein langer Druck auf den „Teilen-Pfeil“ ermög­licht es, Beiträge an die am häufigsten kontak­tierten User weiter­zuleiten. In der Chat-Über­sicht werden nun oben die online verfüg­baren Kontakte ange­zeigt. Weitere neue Instagram-Features

Meta Wer einen Ohrwurm durch einen bestimmten Song aus Spotify, Amazon Music und Apple Music hat, kann seinem Gegen­über eine halb­minü­tige Hörprobe schi­cken. Diese lässt sich direkt im Chat abspielen. Anwender, die ihr Gegen­über beispiels­weise nachts oder auf der Arbeit nicht stören wollen, machen von der neuen stillen Sende-Option Gebrauch. Diese ist über den Befehl @silent erreichbar. Einen Hinter­grund, der sich beson­ders zum Entspannen eignen soll, ergänzte das Entwick­ler­studio eben­falls.

Meinungs­for­schung in Insta­gram

Beim siebten Feature des Pakets handelt es sich um eine popu­läre Funk­tion des Face­book Messen­gers. Mit Umfragen in Grup­pen­chats können wich­tige Abstim­mungen oder spaßige Analysen voll­zogen werden. Die Ergeb­nisse werden in bekannter Manier inklu­sive Balken­dia­grammen und Profil­fotos der abstim­menden Personen präsen­tiert. Sobald es eine neue Stimme gibt, wird dies außer­halb der Grafik auch im Grup­pen­chat an sich in Text­form gemeldet.

In naher Zukunft wird Insta­gram mit Audio-Reak­tionen inner­halb der Konver­sationen aufge­wertet.