Instagram Threads: Twitter-Alternative vorerst nicht in der EU

"Insta­gram Threads" soll die Twitter-Alter­native des Meta-Konzerns werden. Gestern berich­teten wir darüber, dass Insta­gram Threads als Eintrag bereits in den App Stores von Google Play und Apple aufge­taucht ist. Offi­ziell an den Start gehen soll die text­basierte Konver­sations-App am 6. Juli.

Zumin­dest Nutzer in den USA und dem Verei­nigten König­reich sollen die Anwen­dung in Kürze herun­ter­laden und nutzen können. Einem Bericht zufolge soll es auch erst einmal dabei bleiben. Aufgrund der Daten­schutz­bestim­mungen soll Insta­gram Threads aktuell nicht in der Euro­päi­schen Union einge­führt werden.

Insta­gram Threads zunächst nicht in der EU

Instagram Threads soll zunächst nicht in der EU verfügbar sein

Foto/Icon: Meta, Grafik/Montage: teltarif.de Wie das irische Nach­rich­ten­magazin Independent.ie berichtet, soll die Twitter-Alter­native Insta­gram Threads zunächst nicht für Nutzer in der EU verfügbar gemacht werden. Dem Bericht zufolge sagte ein Spre­cher der irischen Daten­schutz­kom­mis­sion (DPC), dass die Regu­lie­rungs­behörde bezüg­lich des neuen Dienstes in Kontakt gewesen sei und dieser "zum jetzigen Zeit­punkt" nicht in der EU einge­führt werde. Ein Spre­cher von Meta, zu dem neben Insta­gram auch WhatsApp gehört, war laut Inde­pen­dent-Bericht nicht für eine Stel­lung­nahme erreichbar.

Insta­gram Threads ist darauf ausge­legt, dass Daten von Insta­gram impor­tiert werden, darunter Brow­ser­ver­läufe, Einkäufe, Kontakte und Such­ver­lauf. So können Insta­gram-Nutzer ihr bestehendes Profil auch inner­halb der neuen Threads-Platt­form nutzen. Nutzer von Insta­gram Threads sollen so auch denselben Accounts folgen können, denen bereits über Insta­gram gefolgt wird.

Dienst werde nicht blockiert

Dass Insta­gram Threads zunächst nicht in der Euro­päi­schen Union veröf­fent­licht werden soll, liege nicht daran, dass die irische Daten­schutz­kom­mis­sion den Dienst blockiere. Es gehe viel­mehr darum, dass der Dienst noch nicht für die Veröf­fent­lichung unter anderem hier­zulande vorbe­reitet worden sei.

Twitter steht seit der Über­nahme von Elon Musk immer wieder im Fokus, zuletzt wegen neuer Lese­beschrän­kungen. Insta­gram Threads könnte sich also durchaus zu einer Alter­native zur Mikro­blog­ging-Platt­form mit dem weißen Vogel-Logo entwi­ckeln.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Multiple KI: Insta­gram soll ChatGPT-Alter­native bekommen.