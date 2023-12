Instagram: EU-Start von Threads wohl am 14. Dezember

Threads ist der X-Konkur­rent von Meta in der Platt­form Insta­gram. Bislang ist der Dienst nicht in der EU verfügbar. Das soll sich aber bald ändern.

Der Start des Kurz­nach­rich­ten­dienstes Threads des Face­book-Konzerns Meta in der EU scheint nur noch wenige Tage entfernt zu sein. Nutzer aus der Euro­päi­schen Union bekommen seit Freitag auf der Threads-Website einen Count­down zu sehen, der am 14. Dezember auslaufen soll. Der Dienst ist eine Alter­native zu Elon Musks Online-Platt­form X (ehemals Twitter).

Meta hatte beim Start von Threads im Juli die Euro­päi­sche Union ausge­lassen. Der Konzern begrün­dete dies mit recht­lichen Unklar­heiten mit Blick auf "neue Digi­tal­gesetze". Nach Einschät­zung von Beob­ach­tern dürfte damit das Doppel­paket Digital Services Act (DSA) und Digital Markets Act (DMA) gemeint gewesen sein - und die auto­mati­sche Verknüp­fung der Nutzer­daten von Insta­gram und Threads könnte unter Umständen Probleme für Meta mit sich bringen.

Keine offi­zielle Ankün­digung des Starts

Twitter-Alternative Instagram Threads

Screenshot: teltarif.de Eine offi­zielle Ankün­digung eines Starts gab es nicht - und so blieb unter anderem auch unklar, ob Threads in der EU even­tuell andere Funk­tionen haben könnte als in anderen Ländern. Das "Wall Street Journal" hatte kürz­lich geschrieben, mit Blick auf die EU-Regeln solle es auch die Option geben, Threads nur zum Lesen von Beiträgen zu nutzen, ohne eigene Posts schreiben zu können.

Seit Musk den Kurz­nach­rich­ten­dienst Twitter kaufte und in X umbe­nannte, sinken laut Markt­for­schern die Nutzer­zahlen der Online-Platt­form. Mehrere Konkur­renten sehen die Chance, mit Alter­nativen an die eins­tige Bedeu­tung von Twitter anzu­knüpfen. Threads gilt dabei als ein beson­ders starker Kandidat, weil der Dienst auf Metas Foto- und Video-Platt­form Insta­gram mit hunderten Millionen bereits mitein­ander verbun­denen Nutzern aufsetzt.

Threads: 100 Millionen aktive Nutzer

Threads komme auf knapp 100 Millionen mindes­tens einmal im Monat aktive Nutzer, sagte Face­book-Gründer und Meta-Chef Mark Zucker­berg im Oktober. Threads hatte nach dem Start im Juli binnen weniger Tage die Marke von 100 Millionen Anmel­dungen geknackt - danach ging die Akti­vität der Nutzer jedoch wieder zurück.

Zucker­berg zeigte sich weiter über­zeugt, dass aus Threads in einigen Jahren ein Dienst mit einer Milli­arde Nutzer werden könnte. Insta­gram-Chef Adam Mosseri stellte bereits im Oktober in Aussicht, dass Threads in wenigen Monaten schließ­lich auch in der EU verfügbar werden könnte.

