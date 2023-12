Instagram Threads: X (Twitter)-Konkurrent ab sofort verfügbar

Meta launchte seine Insta­gram-App Threads bereist im Sommer. Der X (Twitter)-Konkur­rent war bislang aller­dings nicht für Nutzer in Deutsch­land bezie­hungs­weise der EU verfügbar. Das ändert sich nun. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die App in diesem Monat auch für die EU frei­geschaltet werden soll, zuletzt wurde mit einem Count­down darauf hinge­wiesen.

Nach­fol­gend sagen wir Ihnen, wie Sie die App instal­lieren und Ihren Insta­gram-Account mit Threads verknüpfen.

Insta­gram Threads - so gehts

Instagram Threads - jetzt auch in Deutschland verfügbar

Screenshot: teltarif.de, Quelle: instagram.com Sie können Insta­gram Threads entweder in den AppStores von Google (für Android) oder iPhones (für iOS) suchen oder nutzen den Link, der in der entspre­chenden Insta­gram-App ange­geben ist. In der Insta­gram-App für Android klicken Sie dazu unten rechts auf Ihr Profil­bild, in der iOS-App auf das Profil­symbol. Anschlie­ßend navi­gieren Sie oben rechts zum Drei­striche-Menü, klicken darauf und sehen an zweiter Stelle des aufge­ploppten Menüs "Threads".

Beim Klick darauf werden Sie je nach mobilem Betriebs­system entweder zum Google Play Store oder zum App Store von Apple weiter­geleitet und können die Threads-App herun­ter­laden. Nach der Instal­lation haben Sie zwei Möglich­keiten, Threads zu verwenden. Sie können sich zum einen mit Ihrem Insta­gram-Konto anmelden. Dann wird ein Threads-Profil mit dem Insta­gram-Konto erstellt. Die Verwen­dung des Profils ermög­licht das Posten und die Inter­aktion mit Inhalten und den Erhalt von perso­nali­sierten Empfeh­lungen. Zum anderen kann Threads auch ohne Profil verwendet werden. Dann können Sie aber weder Inhalte posten noch mit Inhalten inter­agieren. Perso­nali­sierte Empfeh­lungen gibt es dann auch nicht.

Privat­sphäre und Follower

Entscheiden Sie sich für die erste Vari­ante und sind bereits mit Ihrem Account in der Insta­gram-App auf dem Smart­phone ange­meldet, müssen Sie Ihre Zugangs­daten nicht erneut angeben. Ledig­lich die Zustim­mung, dass ein Threads-Profil mit dem Insta­gram-Konto erstellt werden darf, ist vonnöten. Das Insta­gram-Profil wird anschlie­ßend in Threads impor­tiert. Nun müssen Sie auswählen, ob Sie ein Öffent­liches oder ein Privates Profil bevor­zugen. Bei letz­terer Einstel­lung können nur von Ihnen bestä­tigte Follower den Content sehen und damit inter­agieren.

Wenn Sie sich mit dem Insta­gram-Konto anmelden, können Sie prak­tischer­weise auswählen, dass Sie in Threads auch den glei­chen Konten folgen wie auch in der eigen­stän­digen Insta­gram-App.

