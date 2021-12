Instagram: Story-Videos künftig bis zu 60 Sekunden lang

Instagram Logo

Bild: Pixabay Der Kampf um die Nutzer ist hart: Um weiterhin mit Foto- und Video­por­talen wie TikTok oder Snap­chat mithalten zu können, hat sich Insta­gram für das neue Jahr offenbar einiges vorge­nommen. Erst kürz­lich veröf­fent­lichte das soziale Netz­werk einen Progno­sebe­richt über das Verhalten seiner Ziel­gruppe im Jahr 2022. Dieser könnte die Grund­lage für einige Ände­rungen sein, die Insta­gram derzeit in seiner App vornimmt.

Wird Insta­grams Feed wieder chro­nolo­gisch?

Bild: Pixabay Erste Anpas­sungen sollen bei der Anord­nung der ange­zeigten Beiträge im Feed wirksam werden: Seit 2016 wird die Reihen­folge der Bilder, durch die wir uns in unserem Insta­gram-Feed scrollen, nach einem Algo­rithmus bestimmt. Dieser gene­riert den Feed entspre­chend jener Inhalte, die wir uns ange­sehen oder kommen­tiert haben oder denen wir folgen. Das Ordnungs­system, das wir in ähnli­cher Form auch von unserem News­feed bei Face­book kennen, stieß bei der Ände­rung von der chro­nolo­gischen zu Inter­essen-gesteu­erten Anzeige vor fünf Jahren nicht bei allen Nutzern auf Begeis­terung.

Chro­nolo­gischer Feed mit Anpas­sungs­mög­lich­keiten

Nun will Insta­gram seinen Nutzern wieder eine größere Kontrolle darüber erlauben, welche Beiträge ihnen ange­zeigt werden oder nicht.

Keine Sequen­zie­rung längerer Videos

Möchten wir momentan ein Video in unserer Insta­gram-Story posten, das länger als 15 Sekunden ist, wird dieses in mehrere Sequenzen aufge­teilt, die wiederum als einzelne Videos in der Story erscheinen. Wie der Social-Media-Berater Matt Navarra auf Twitter erwähnt, bastelt Insta­gram derzeit an einer Möglich­keit, die es Nutzern erlaubt, Videos in ihren Insta­gram-Stories zu veröf­fent­lichen, die bis zu 60 Sekunden lang sein können.

Navarra verweist auf den Tweet eines türki­schen Nutzers, demnach bereits einige Insta­gram-User via App über das neue Feature infor­miert wurden.

Insta­gram-Story bekommt weitere Features

Video-Sequenzierung in Instagram Story

Screenshot: Claudia Krüger / teltarif.de Insta­gram testet offenbar auch eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche für seine Stories, die es einfa­cher macht, Videos einen Aufnah­meort hinzu­zufügen oder andere Konten zu erwähnen.

Bislang wurde das 60-Sekunden-Feature erst wenigen Nutzern zur Verfü­gung gestellt. So es ist noch unklar, ob oder wann Insta­gram die Verbes­serungen in der Funk­tio­nalität seines sozialen Netz­werkes für alle User welt­weit veröf­fent­licht.

Auch aus dem Hause Twitter gab es in dieser Woche Neuig­keiten: Die Social-Media-Platt­form führt auto­mati­sche Unter­titel für Videos ein.